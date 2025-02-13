14 Şubat Cuma günü bazı illerde okullar tatil ilan edildi

Yurt genelinde pek çok bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerin genelinde ve bazı illerin bazı ilçelerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

AKSARAY

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşması beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ERZİNCAN

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Refahiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde gün boyu yaşanan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 Şubat Cuma günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar nedeniyle çığ, heyelan, buzlanma ve don oluşabileceği belirtildi.

Bu nedenle 14 Şubat Perşembe günü il genelinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokullar, resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Buzlanma tehlikesinin de bulunması nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde tüm eğitim kurumlarında 14 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ile meydana gelebilecek buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle, ilimiz genelinde, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında; eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

NİĞDE

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla 14 Şubat 2025 Cuma günü il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Olumsuz hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 14 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Açıklamada Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, İkizce, Kumru ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği ifade edildi.