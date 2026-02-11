14 Şubat'ta İliç için adalet yürüyüşü

HABER MERKEZİ

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024’te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden işçilerden Uğur Yıldız’ın ailesi, “adalet” talebiyle İstanbul’da yürüyüş çağrısı yaptı.

Ailenin çağrısıyla, sendikalar ile çevre örgütlerinin desteğinde düzenlenecek yürüyüşün 14 Şubat Cuma günü saat 13.00’te Kadıköy’de Boğa Heykeli önünde başlaması planlanıyor.

Yapılan çağrıda Çöpler Madeninin yeniden açmak için girişimlerin yapıldığına dikkat çekilerek “Bu yalnızca işçilere değil, doğaya ve topluma karşı işlenmiş bir suçun devam ettirilmesidir” denildi.

İliç’te yaşananlar bir kaza olmadığı, denetimsizlikle, cezasızlıkla ve sermaye çıkarlarının korunmasıyla büyütülmüş bir sınıf cinayeti olduğu ifade edildi.

Yapılan çağrıda “14 Şubat’ta anma için değil, yalnızca anmak için değil; hesap sormak, durdurmak ve değiştirmek için sokaktayız. İşçi cinayetlerine, doğa talanına ve sermaye-devlet işbirliğine karşı tek gerçek güç örgütlü mücadeledir. Adalet, ancak toplumsal baskıyla; yaşam ancak dayanışma ve örgütlenmeyle savunulabilir. Tüm işçileri, demokratik kitle örgütlerini ve duyarlı herkesi İliç için, yaşam için, doğa ve sınıf mücadelesi için bir araya gelmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Faciaya ilişkin 3'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın duruşması 17 Şubat’ta görülecek.