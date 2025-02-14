14 Şubat yalan, 8 Mart’ı bekliyoruz

BirGün Kadın Kolektifi

14 Şubat Sevgililer Günü, kapitalizmin ve toplumsal cinsiyet rollerinin en görünür olduğu günlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bugün, kadınlar üzerindeki tahakkümü güçlendiren ve gerici kodları pekiştiren bir yapıya sahip. Tüketim kültürünün ve heteroseksüel ilişkilerin kutsandığı gün feministler tarafından yıllardır protesto ediliyor. “Eşitlik yoksa aşk da yok” deniliyor.

Yılın 364 günü emeği değersizleştirilen, şiddetle burun buruna yaşayan kadınlar yılın bir günü mutfak robotu veya pırlanta hediyesi almak istemiyor. Her gün bir erkeğe yemek pişirmek, çamaşır yıkamak aşk değil. “Kutsal aile” içinde yaşanan şiddet aşk değil.

Sevgililer Günü aynı zamanda heteroseksüel ilişkiler üzerinden kurgulanmış bir kutlama olarak karşımıza çıkıyor. LGBTİ+ bireyler, görünmez kılınıyor ya da marjinalleştiriliyor. Heteronormatif ilişki modelleri, medya ve reklamlarda sürekli olarak vurgulanarak, “normal” olanın sadece bu tür ilişkiler olduğu mesajı veriliyor.

KADINLAR EYLEMDE

Kadınlar ise her sene olduğu gibi bugün de eylemde olacak. Kadınlar birlikte güçlü tarafından yapılan çağrıda “19.30’da Kadıköy Khalkedon Meydanı’ndayız” denildi.