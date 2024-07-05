14 Temmuz hangi burç? 14 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 14 Temmuz hangi burç sorusu ise 14 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 14 Temmuz hangi burç? İşte 14 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

14 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 14 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 14 Temmuz hangi burç? İşte 14 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

14 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

14 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

14 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

14 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 14 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 14 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 14 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 14 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

14 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

926 - Murakami, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 62. imparatorudur (ö. 967)

1454 - Angelo Poliziano, İtalyan hümanist (ö. 1494)

1602 - Jules Mazarin, Kardinal, İtalyan siyasetçi (ö. 1661)

1675 - Humbaracı Ahmed Paşa, Osmanlı Ordusu'nun ıslahı için çalışmalar yapan Fransız subay (ö. 1747)

1743 - Gavrila Derjavin, Rus şair ve devlet adamı (ö. 1816)

1801 - Johannes Peter Müller, Alman fizyolog, karşılaştırmalı anatomist ve ihtiyolog (ö. 1858)

1816 - Arthur de Gobineau, Fransız diplomat, yazar ve filozof (ö. 1882)

1858 - Emmeline Pankhurst, İngiliz kadın hakları savunucusu (ö. 1928)

1862 - Gustav Klimt, Avusturyalı sembolist ressam (ö. 1918)

1868 - Gertrude Bell, İngiliz seyyah ve casus (ö. 1926)

1874 - Abbas Hilmi Paşa, Osmanlı dönemindeki son Mısır Hidivi (ö. 1944)

1889 - Ante Pavelić, Hırvat faşist siyasetçi (ö. 1959)

1890 - Ossip Zadkine, Rus heykeltıraş ve ressam (ö. 1967)

1895 - Richard Walther Darré, Alman Gıda ve Tarım Bakanı (ö. 1953)

1896 - Buenaventura Durruti, İspanyol anarşist, devrimci ve sendikalist (ö. 1936)

1897 - Plaek Phibunsongkhram, Taylandlı bir askeri subay ve politikacıydı (ö. 1964)

1903 - Irving Stone, Amerikalı yazar (ö. 1989)

1904 - Isaac Bashevis Singer, Polonya asıllı Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1991)

1906 - Olive Borden, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1947)

1907 - Safiye Ayla, Türk ses sanatçısı (ö. 1998)

1910 - Nail Çakırhan, Türk gazeteci, şair ve mimar (ö. 2008)

1910 - William Hanna, Amerikalı animatör, yönetmen, yapımcı, ses aktörü ve karikatür sanatçısı (ö. 2001)

1911 - Terry-Thomas, İngiliz oyuncu ve komedyen (ö. 1990)

1912 - Woody Guthrie, Amerikalı folk müzik şarkıcısı (ö. 1967)

1913 - Gerald Ford, ABD'nin 38. Başkanı (ö. 2006)

1918 - Ingmar Bergman, İsveçli oyun yazarı ve film yönetmeni (ö. 2007)

1919 - Lino Ventura, Fransız sinemasının İtalyan asıllı aktörü (ö. 1987)

1921 - Leon Garfield, İngiliz kurgu yazarıdır (ö. 1996)

1921 - Geoffrey Wilkinson, İngiliz kimyager - Ernst Otto Fischer ile birlikte 1973 Nobel kimya ödülü sahibi akademisyen (ö. 1996)

1923 - Dale Robertson, Amerikalı western film oyuncusudur (ö. 2013)

1926 - Harry Dean Stanton, Amerikalı oyuncu ve müzisyen (ö. 2017)

1928 - Louis Calaferte, Fransız yazar (ö. 1994)

1928 - Nancy Olson, Amerikalı aktris

1930 - Polly Bergen, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2014)

1930 - Yılmaz Gruda, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair ve oyun yazarı (ö. 2023)

1933 - Robert Bourassa, Kanadalı avukat ve siyasetçi (ö. 1996)

1934 - Gotlib, Fransız çizer ve animatör (ö. 2016)

1935 - Ei-ichi Negishi, Japon kimyager (ö. 2021)

1937 - Yoshirō Mori, Japon siyasetçi

1939 - Karel Gott, Çek Caz şarkıcı ve oyuncu (ö. 2019)

1940 - Halil Jaçellari, Arnavut yazar ve çevirmen

1941 - Ron Everett, Amerikalı yazar, politik aktivist

1942 - Javier Solana, İspanyol fizikçi ve siyasetçi

1943 - Rohana Wijeweera, Sri Lankalı siyasetçi (ö. 1989)

1947 - Salih Neftçi, Türk ekonomist ve yazar (ö. 2009)

1947 - Navinchandra Ramgoolam, Mauritius siyasetçi

1948 - Oruç Aruoba, Türk yazar ve felsefeci (ö. 2020)

1949 - Tommy Mottola, Amerikalı müzik yapımcısı

1952 - Eric Laneuville, Amerikalı yönetmen ve oyuncu

1958 - Mircea Geoană, Rumen siyasetçi

1958 - Luan Jujie, Çin asıllı Kanadalı eskrimci

1960 - Ulus Baker, Türk sosyolog, yazar ve çevirmen (ö. 2007)

1960 - Angélique Kidjo, Beninli şarkıcı-şarkıcı yazarı, oyuncu ve aktivist

1960 - Jane Lynch, Amerikalı komedyen, oyuncu ve şarkıcı

1961 - Jackie Earle Haley, Amerikalı oyuncu

1966 - Matthew Fox, Amerikalı oyuncu

1967

Valérie Pécresse, Fransız siyasetçi

Jeff Jarrett, Amerikalı profesyonel güreşçi, güreş eğlence organizatörü

1969 - Tan Sağtürk, Türk balet ve dizi oyuncusu

1971 - Bubba Ray Dudley, Amerikalı profesyonel güreşçi

1973 - Halil Mutlu, Türk halterci ve Dünya ve Olimpiyat şampiyonu

1974 - Martina Hill, Alman aktris, komedyen ve seslendirme sanatçısı

1975 - Taboo, Meksika asıllı ABD doğumlu şarkıcı, oyuncu ve rap müzik sanatçısı

1976 - Zeynep Dizdar, Türk şarkıcı

1977 - Victoria, Kral XVI. Carl Gustaf'ın en büyük çocuğu olarak İsveç tahtının varisi

1984

İsmail Şenol, Televizyon sunucusu ve spor gazeteci

Samir Handanović, Sloven futbolcu

Mounir El Hamdaoui, Faslı milli futbolcu

Nilmar, Brezilyalı futbolcu

1985

Ezequiel Scarione, Arjantinli futbolcu

Terukazu Tanaka, Japon futbolcu

Phoebe Waller-Bridge, İngiliz oyuncu

1987 - Sara Canning, Kanadalı oyuncu

1987 - Adam Johnson, İngiliz futbolcu

1988 - Elise Gatien, Kanadalı aktris

1988 - Conor McGregor, İrlandalı karma dövüş sanatçısı ve boksör

1989 - Sean Flynn, Amerikalı aktör ve şarkıcı

1990 - James Nunnally, Amerikalı basketbolcu

1992 - Jonas Hofmann, Alman futbolcu

1993 - Oğuzhan Azğar, Türk futbolcu

1997 - Cengiz Ünder, Türk futbolcu

14 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

14 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

14 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

14 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

14 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 14 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

14 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

14 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

14 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

14 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 14 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.