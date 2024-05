14. Türkan Saylan Bilim ve Sanat Ödülleri sahibini buldu

14. Çağdaş Yaşam Bilim Ödülü’ne Dr. Buse Cevatemre Yıldırım layık görülürken, sanat ödülünü ise ‘’Tanrı ve Memeli Hayvanlar’’ adlı romanıyla oyuncu ve yazar Zeynep Kaçar kazandı. ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, "Ne mutlu bize ki, Türkan Saylan’ın yol arkadaşları olmuşuz" dedi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 15 sene önce hayata veda eden ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ı törenle andı.

Geceye ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, bilim, sanat ve eğitim dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Törenin açış konuşmasını gerçekleştiren ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ise ‘’Türkan Saylan, 74 yıllık ömrü boyunca, neredeyse, ilkokul öğrenciliğinden itibaren, ömrünün son anlarına kadar, “Eğitimli Her Kadının Atatürk Cumhuriyeti’ne Borcu Var” cümlesine inanarak, laik eğitimi yaşatma mücadelesi verdi. Bu gece Türkan Saylan gecesi. Ona minnettarlığımızı sadece bu gece değil, her an ödemeye çalışsak az gelir. Ne mutlu bize ki, Türkan Saylan’ın yol arkadaşları olmuşuz’’ diye konuştu.

Genel Başkan Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in konuşmasının ardından program gazeteci ve yazar Özlem Özdemir tarafından hazırlanan ‘’Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü’’ adlı belgeselin gösterimi ile devam etti.

Saylan’a yönelik anıların anlatıldığı gecede aynı zamanda 14. Türkan Saylan Bilim ve Sanat Ödülleri de sahibini buldu.

14. Çağdaş Yaşam Bilim Ödülü’ne bilime sunduğu katkılar ve özgün çalışmalar ile bilinen Dr. Buse Cevatemre Yıldırım layık görülürken sanat ödülünü ise ‘’Tanrı ve Memeli Hayvanlar’’ adlı romanıyla oyuncu ve yazar Zeynep Kaçar kazandı.

Etkinlik; Ali – Aysun Kocatepe ve Çağdaş Yaşam Gençlik Orkestrası’nın ‘’Güneş Umuttan Şimdi Doğar’’ adlı konseri son buldu.