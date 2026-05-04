14 ülkeye ihracat yapıyordu: Türk tekstil devi iflasın eşiğinde

Türkiye’nin tekstil başkentlerinden Denizli’de sanayi dünyasını sarsan bir 'iflas' gelişmesi yaşandı. Ataca Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, artan maliyetler ve finansal sıkıntılar nedeniyle nakit akışını yönetemez hale gelince iflas vermemek için konkordato talebinde bulundu.

Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin başvurusunu yerinde bularak kritik bir karara imza attı. İcra ve İflas Kanunu’nun 287. maddesi uyarınca, 22 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirkete 3 aylık geçici mühlet tanındı.

DENETİM ALTINDA OLACAK

Bu süre zarfında şirket, alacaklılara karşı koruma kalkanına alınırken faaliyetlerini denetim altında sürdürecek.

İflas bayrağı çeken şirketin mali tablolarını ve idari süreçlerini mercek altına almak üzere mahkeme tarafından bir komiser heyeti atandı.

Adnan Selçuk, Engin Erenler ve Müyeser Kavaklı’dan oluşan uzman heyet, 3 aylık mühlet boyunca Ataca Tekstil’in kurtuluş planının işleyip işlemediğini denetleyecek.

2014 yılında temelleri atılan ve kısa sürede örme giyim ile ev tekstilinde markalaşan şirket, özellikle bebek tekstili alanında uzmanlaşmıştı.

Bebek pijama takımlarından uyku tulumlarına, nevresim takımlarından pançolara kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan dev firma, üretiminin büyük bir kısmını dış pazara yönlendiriyordu.

Ataca Tekstil'in ihracat yaptığı başlıca ülkeler Avrupa'da Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya, İngiltere, İspanya, İsviçre, İsveç, Belçika, Hollanda, Danimarka, Norveç'ti.