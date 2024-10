14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Adalet Terazisi bölümü filmleri açıklandı

14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 22 Kasım’da izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor.

28 Kasım’a kadar sürecek festivalin merakla beklenen Adalet Terazisi bölümünde Sırbistan’dan İran’a, İsviçre’den Somali’ye kadar dünyanın farklı ülkelerinden “Herkes İçin Adalet” diyen 7 film yer alıyor.

Venedik ve Cannes gibi dünyanın en önemli festivallerinde prömiyerini yapmış yapımlar, göçmenliği, eşitsiz gelir dağılımının yarattığı zorlu yaşam koşullarını, kadınların üzerindeki baskıları ve bitip tükenmeyen mücadelelerini, savaşın altüst ettiği hayatları ve adalet arayışlarını farklı coğrafyalardan çok tanıdık hikâyelerle anlatıyor.

FESTİVALDE YER ALACAK FİLMLER

Saraybosna Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan Vuk Ršumović imzalı Tanrıların Arasında / Dwelling Among the Gods festivalde izleyiciyle buluşacak.

Bu yıl Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünün dikkat çeken yapımlarından, Somali sineması için cesur bir yeni ses olan Mo Harawe imzalı Cennetin Yanındaki Köy / The Village Next to Paradise festivalde izleyiciyle buluşacak bir diğer film olacak.

Bu yıl Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan Agathe Riedinger’in ilk uzun metraj filmi Ham Elmas / Wild Diamond festivalde yer alacak filmler arasında.

Liliana Torres'ın Memeli / Mamifera ile Rusudan Glurjidze'nin Venedik Film Festivali’nde prömiyerini yapan ikinci uzun metraj filmi Antika / The Antique festivalde yer alacak.

2020 yılında ilk filmi Namo ile Altın Terazi kazanan, 2022’de Sonu Yok ile yeniden yarışmaya seçilen Nader Saeivar Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan Şahit / The Witness ile bir kez daha festival izleyicisiyle buluşacak.

Michael Krummenacher imzalı Hain / The Traitor festivalde gösterime girecekler filmler arasında bulunuyor.

FESTİVAL HAKKINDA

Prof. Dr. Adem Sözüer’in başkanlığında, Prof. Dr. Bengi Semerci’nin direktörlüğünde düzenlenen festival herkes için adalet ilkesinin yanı sıra, herkes için sinema, herkes için festival diyerek tüm sinemaseverlerin erişebileceği bir fiyat politikası belirledi. Yaşanan ekonomik kriz içerisinde isteyen herkesin festivalin bir parçası olması hedeflenerek dünya festivallerinde gösterilen, başka bir yerde izleme olanağının sınırlı olduğu, günümüzün en ciddi meselelerini ele alan, tartışma yaratan ve yeni ufuklar açan filmler için her zaman olduğu gibi herkesin ulaşabileceği bilet fiyatları belirlendi. Kasım ayında, öğrenci biletleri 20 TL, tam biletler 75 TL’den Biletinial üzerinden satışa sunulacak.