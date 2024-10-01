14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde 'Onur Ödülü' Füsun Demirel'e verilecek

14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Onur Ödülleri ve Sinemaya Katkı Ödülü belli oldu.

Sinema Onur Ödülü oyuncu Füsun Demirel’e, Sinemaya Katkı Ödülü görüntü yönetmeni Çetin Tunca’ya ve Akademik Onur Ödülü Prof. Dr. Sami Selçuk’a verilecek.

"Adil yargılanma hakkı" temasıyla gerçekleştirilecek olan 14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde ödüller, 21 Kasım'da düzenlenecek açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.

14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 22- 28 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek