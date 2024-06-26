14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin Açılış Filmi: Orson Welles Klasiği “Dava”

“Herkes İçin Adalet” ilkesiyle yola çıkan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali bu yıl 14. kez 22-28 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da sinemaseverlerle buluşacak.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali bu yıl 14. kez sinemaseverlerle buluşacak.

22-28 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek festivalde hukuk alanında bir akademik program, yarışmalı film festivali ve endüstri günlerini adalet ilkesi çerçevesinde bir araya getiren festival Prof. Dr. Adem Sözüer’in başkanlığında, Prof. Dr. Bengi Semerci’nin direktörlüğünde düzenlenecek.

Hukuk ve sinemayı birleştirerek farklı bir bakış açısı sunan festivalin bu yılki Uluslararası Akademik Program için belirlediği “Adil Yargılanma Hakkı” teması festivalin açılışına da damga vuracak.

FESTİVAL, ORSON WELLES KLASİĞİ “DAVA” İLE BAŞLAYACAK

14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 21 Kasım’da düzenlenecek açılış töreninin ardından Orson Welles’in Romy Schneider, Anthony Perkins, Jeanne Morea ve Akim Tamiroff başta olmak üzere yıldız bir kadroyla Franz Kafka’nın aynı adlı romanından uyarladığı Dava / The Trial’ın gösterimiyle başlayacak. Welles’in “yaptığım en iyi film” diye tanımladığı Dava / The Tiral yazılışından 100, filme uyarlanmasından 62 yıl sonra restore edilen 4K kopyasıyla bir kez daha beyazperdede olacak.

Bir memur tarafından suçu bile söylenmeden dava açılan Joseph K.’nın sistem karşısındaki çaresizliğini konu alan film, festivalin akademik programının “Adil Yargılanma Hakkı” temasının önemini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Orson Welles, baskıcı devlet mekanizması önünde bireyin adalet arayışını vurgulayan eserden serbest bir biçimde uyarladığı filmde, Kafka’nın sözcüklerle yarattığı korku ve kuşku atmosferini yönetmen olarak bütün maharetini sergileyerek beyazperdeye yansıtıyor.

İlk kez gösterildiği 1962 yılında Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan için yarışan, Fransız Eleştirmenler Sendikası tarafından en iyi film seçilen, ünlü Cahiers de Cinema dergisinin yılın en iyi on filmi seçkisinde yedinci sırada yer alan Dava / The Trial, aradan yıllar geçse de önemini ve etkisini kaybetmeyen bir başyapıt.

FESTİVAL AFİŞİ HAZIR

14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin bu yılki afişi Dava filminden seçilen bir kare ile tasarlandı. Grafik tasarımı Sude Yeşim’e ait afişte kullanılan kare, filmin kilit bölümlerinden ve taşradan gelip kanun arayan bir adamın, engeller karşısında yıllarca süren bekleyişini konu alan Kafka’nın daha önce yayınlanmış Kanun Önünde öyküsünden esinlenerek seçildi. Bu öyküye referansla filmde defalarca kullanılan kapı imgesi festival afişine ilhamını verdi.

ALTIN TERAZİ FİLM YARIŞMALARI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyadan ve Türkiye’den adalet temalı filmlerden oluşan iki uluslararası yarışma ve Adalet Terazisi bölümleri başta olmak üzere zengin bir programla izleyiciyle buluşacak. Festivalin heyecan yaratan Altın Terazi Film Yarışmaları’nda toplamda 8500 Euro ödül verilecek.

Ön değerlendirme sonucu yarışmaya seçilecek filmler önümüzdeki günlerde açıklanacak uluslararası yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, film eleştirmeni, sinema tarihçisi ve sinema alanında tanınmış kişiler arasından oluşturulacak ana jüri tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sonucunda da festivalin kapanış töreninde 7500 Euro değerindeki Altın Terazi Uzun Metraj Film Ödülü ve 1000 Euro değerindeki Altın Terazi Kısa Metraj Film Ödülü sahiplerine takdim edilecek.

Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj ve Uluslararası Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışmaları için web sitesinde yer alan form üzerinden yapılabilen başvurular 1 Eylül’de sona erecek.

ADİL YARGILAMA OLMADAN ADALET SAĞLANAMAZ

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin çok yönlü yapısının önemli etkinliği Uluslararası Akademik Program 22-29 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Programın herkes için adaletin sağlanması bakımından büyük önem taşıyan “Adil Yargılanma Hakkı” teması farklı alan ve disiplinlerden uzmanların katılacağı oturumlarda tartışılacak. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin altıncı maddesinde de belirtildiği üzere kişinin davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil ve kamuya açık olarak, makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkını odağına alacak oturumlar ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Farkındalığı artırmak, diyaloğa teşvik etmek, bilim ve sanat arasında dayanışma sağlamak amacıyla film gösterimlerine paralel olarak düzenlenecek oturumlara dair detaylı program önümüzdeki günlerde açıklanacak.