14 vekile ait dokunulmazlık dosyası Meclis'te: Siyasi parti liderleri de var
TBMM Başkanlığı'na, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da aralarında bulunduğu 14 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için 17 yeni fezleke sunuldu.
14 milletvekiline ait yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Dokunulmazlık dosyası olanlar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da yer aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ait 1, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na ait 1, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'na ait 2, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'a ait 1, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya ait 2, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'ye ait 1, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a ait 2, DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek'e ait 1, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş'a ait 1, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'a ait 1, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'a ait 1, DEM Parti Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'ya ait 1, DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü'ye ait 1, DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu'ya ait 1 dokunulmazlık dosyası, komisyona sevk edildi.