14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Tokat'ta 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, 14 yaşındaki E.E.Ş.’nin davranışlarından şüphelenen ailesi, çocuklarının cep telefonunu inceledi.

Sosyal medya hesaplarındaki mesajları gören aile, çocuklarına cinsel saldırıda bulunulduğu şüphesiyle harekete geçti. Aile, Y.Ç. (17) ve H.Ç.Ö. (23) isimli şahıslardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Y.Ç. ve H.Ç.Ö., cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.