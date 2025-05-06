Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundukları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Güncel
  • 06.05.2025 19:17
  • Giriş: 06.05.2025 19:17
  • Güncelleme: 06.05.2025 19:20
Kaynak: İHA
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Tokat'ta 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, 14 yaşındaki E.E.Ş.’nin davranışlarından şüphelenen ailesi, çocuklarının cep telefonunu inceledi.

Sosyal medya hesaplarındaki mesajları gören aile, çocuklarına cinsel saldırıda bulunulduğu şüphesiyle harekete geçti. Aile, Y.Ç. (17) ve H.Ç.Ö. (23) isimli şahıslardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Y.Ç. ve H.Ç.Ö., cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Devlet hastanesinde 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Sağlık Bakanlığından açıklama
BirGün'e Abone Ol