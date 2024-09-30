14 yaşındaki çocuğa istismar: 18 kişi adliyeye sevk edildi
Osmaniye'de 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasıyla 4 gündür gözaltında bulunan 18 kişi, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasıyla 18 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Düziçi ilçesinde meydana geldi.
Pedagog eşliğinde ifadesi alınan 14 yaşındaki E.B.'nin ismini verdiği 18 kişi jandarma ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Çocuk istismarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 4 gündür gözaltında bulunan 18 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.