14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki A.T. yönetimindeki otomobil, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda önüne çıkan 50 yaşındaki Ercan Tezkorkmaz idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücü Tezkorkmaz ağır hasar gören otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Tezkorkmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Tezkorkmaz'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazaya karışan sürücü A.T'yi gözaltına aldı.

Kaza anı çevredeki binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.