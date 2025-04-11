14 yaşındaki çocuk, aynı yaştaki arkadaşı tarafından bıçaklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, çıkan kavgada bıçakla yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

14 yaşındaki Bilal T., kavga sırasında bıçakla kendisiyle aynı yaşta olan Ö.E. tarafından bacağından yaraladı.

Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bilal T, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli ise polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı.