14 yaşındaki çocuk bıçaklandı, 4 çocuk gözaltında

Erzurum'da iki grup çocuk arasında çıkan kavgada 14 yaşındaki D.Y., göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Kaçan 17 yaşındaki şüpheli Ö.G. ile 3 arkadaşı yakalandı.

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 14 yaşındaki D.Y., 17 yaşındaki Ö.G., tarafından göğsünden bıçakla ağır yaralandı.

DHA'nın aktardığına göre; olay, saat öğlen saatlerinde Yakutiye ilçesindeki Park 25'te meydana geldi.

İddiaya göre, Ö.G., henüz belirlenemeyen nedenle kavga ettiği D.Y.'yi "sallama" olarak tabir edilen bıçakla göğsünden ağır yaraladı. Yaralı halde kaçan D.Y., bir apartmana sığındı.

Çevredekilerin yardımıyla bir sandalyeye oturtulan D.Y. ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheli Ö.G. ile 3 arkadaşı için arama başlatıldı.

Şüphelilerin görüldüğü tren garı çevresini ablukaya alan polis 4 çocuğu gözaltına aldı.