14 yaşındaki kız çocuğunu istismar nedeniyle gözaltına alınan 18 kişiden 10'u tutuklandı
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 18 kişiden 10 tutuklandı.
Kaynak: iHA
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 18 kişiden 10 tutuklandı.
Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki E.B.’ye cinsel istismar gerekçesiyle gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 18 kişiden M.A., A.K., A.A.A., D.B., R.S., İ.K., E.S., A.İ., M.T.K. ve A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.