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14 yaşındaki kız çocuğunu istismar nedeniyle gözaltına alınan 18 kişiden 10'u tutuklandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 18 kişiden 10 tutuklandı.

Güncel
  • 30.09.2024 22:49
  • Giriş: 30.09.2024 22:49
  • Güncelleme: 30.09.2024 22:52
Kaynak: iHA
14 yaşındaki kız çocuğunu istismar nedeniyle gözaltına alınan 18 kişiden 10'u tutuklandı
FOTOĞRAF: İHA

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 18 kişiden 10 tutuklandı.

Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki E.B.’ye cinsel istismar gerekçesiyle gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 18 kişiden M.A., A.K., A.A.A., D.B., R.S., İ.K., E.S., A.İ., M.T.K. ve A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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