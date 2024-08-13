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14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 13.08.2024 14:05
  • Giriş: 13.08.2024 14:05
  • Güncelleme: 13.08.2024 14:05
Kaynak: DHA
14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Samsun'da 'Kasten yaralama' suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan H.Y., yakalanıp cezaevine gönderildi.

19 Mayıs ilçesinde, İl Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 'Kasten yaralama' suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan H.Y. yakalandı. H.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanıp, Bafra Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

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