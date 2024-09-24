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14 yıl hapisle aranan şüpheli yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde hırsızlık suçundan 14 yıl 38 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 24.09.2024 23:40
  • Giriş: 24.09.2024 23:40
  • Güncelleme: 25.09.2024 00:56
Kaynak: İHA
14 yıl hapisle aranan şüpheli yakalandı


Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında "aletle kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 14 yıl, 38 ay, 85 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Y.M.Y.’nin Bodrum’da olduğu tespit edildi.
Turgutreis Mahallesinde Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla yakalanan şüpheli, tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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