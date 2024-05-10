140 kilometre hızla istinat duvarından düşen otomobilde ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 29 Nisan'da 140 kilometre hızla giden otomobilin 8 metrelik istinat duvarından düşmesi sonucu Darıcaspor U-18 takımının futbolcusu Yunus Emre Savaş'ın (18) hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan Darıcaspor U-17 takımının futbolcusu Bayram Gaymaz (17) da yaşam mücadelesini kaybetti.

Gebze’de gerçekleşen trafik kazasında bir genç futbolcu daha hayatını kaybetti.

Kaza, 29 Nisan'da İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. 1493/2 Sokak'ta seyir halinde olan Enes Talha Topçu idaresindeki 41 AHP 408 plakalı otomobil, yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkıp, demir korkuluklara çarptı. Otomobil, daha sonra 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden yeşil alana düştü. Kazada sürücü Topçu, İbrahim Gürbüz, Bayram Gaymaz, Emir Albayrak ve Yunus Emre Savaş yaralandı. Yapılan incelemede, EDS kameralarından otomobilin hız sınırı 50 kilometre olan sokakta 140 kilometre hız yaptığı belirlendi.

Kazada ağır yaralanan Darıcaspor U-18 futbolcusu Yunus Emre Savaş, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Genç sporcu Darıca ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Kazada ağır yaralanan Darıcaspor U-17 Futbol Takımı oyuncusu Bayram Gaymaz da tedavi gördüğü hastanede doktorlarım tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

2 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bu arada yaralılardan İbrahim Gürbüz taburcu olurken, Enes Talha Topçu'nun Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde, Emir Albayrak'ın da Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.