140 kimin numarası? 140 neden arar?

140 KİMİN NUMARASI?

140, T.C. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından işletilen resmi bir hattır. Alo Terör İhbar Hattı olarak bilinen bu numara, vatandaşların karşılaştığı şüpheli durumları, kişilerle ilgili endişelerini ya da güvenliği tehdit eden unsurları anında yetkililere bildirebilmesini sağlar.

Bu hat aracılığıyla yapılan ihbarlar gizlilik içerisinde değerlendirilir ve doğrudan ilgili güvenlik birimlerine yönlendirilir.

140 NEDEN ARAR?

140 numarasından gelen çağrılar, genellikle vatandaşların daha önce yaptığı bir ihbara ilişkin ek bilgi istemek veya olayla ilgili gelişmeleri paylaşmak amacıyla gerçekleşir. Ayrıca güvenlik bilinci oluşturmak adına bilgilendirme ya da teyit aramaları da yapılabilir.

140 numarasının sizi arama nedenlerinden bazıları şunlar olabilir:

Yapılan terör ihbarıyla ilgili detaylı bilgi talebi

Şüpheli kişi ya da araçlarla ilgili ek bilgi istemek

Vatandaşın güvenliği açısından iletişim kurulması

Saha araştırmasına destek verecek tanıklık bilgisi almak

Bilgilendirme ya da kamuoyu bilinçlendirme aramaları

Tüm bu aramalar, resmî ve güvenlik odaklıdır.

140’TAN GELEN ARAMALAR GÜVENİLİR Mİ?

Evet. 140, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait resmi bir çağrı hattıdır. Bu numaradan yapılan aramalar yalnızca terörle mücadeleye yönelik bilgilendirme, teyit veya ihbar sürecini ilerletme amacı taşır. Kişisel bilgiler, banka bilgileri veya özel belgeler talep edilmez. Gerekli durumlarda doğrulama için egm.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.