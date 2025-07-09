141 kimin numarası? 141 neden arar?

141 numarası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bağlı Güvenli İnternet Merkezi’nin resmî çağrı hattıdır. Aileler, bireysel kullanıcılar ve gençler bu hat üzerinden zararlı içeriklerle mücadele ve internetin bilinçli kullanımı hakkında destek alabilir. Peki, 141 kimin numarası? 141 neden arar? İşte detaylar!

141 KİMİN NUMARASI?

141, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çatısı altında faaliyet gösteren Güvenli İnternet Merkezi’nin kısa numaralı çağrı hattıdır. Bu hat üzerinden vatandaşlar, internetin güvenli kullanımı hakkında bilgi alabilir, çocuk filtreleri, aile profilleri, zararlı içerikler, siber zorbalık ve benzeri dijital risklerle ilgili destek talebinde bulunabilir.

Hem bireysel kullanıcılar hem de ebeveynler, çocuklarının dijital ortamda güvenliğini sağlamak için 141 numarası üzerinden ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilir.

141 NEDEN ARAR?

141 hattı, daha önce yapılmış bir başvuruya veya bilgi talebine dönüş yapmak için sizi arayabilir. Ayrıca BTK’nın bilinçlendirme kampanyaları kapsamında bilgilendirme ya da yönlendirme amaçlı çağrılar da bu numaradan gerçekleştirilebilir.

141 numarasının sizi arama nedenleri arasında şunlar olabilir:

Daha önce yapılan güvenli internet başvurusunun yanıtlanması

Aile koruma filtreleri hakkında bilgilendirme sağlamak

Zararlı içerik bildirimiyle ilgili dönüş yapmak

İnternet profili veya ayarlarıyla ilgili teknik destek sunmak

Bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında geri bildirim almak

Bu aramalar BTK’ya bağlı resmî birimler tarafından gerçekleştirilir ve yalnızca bilgilendirme ve destek amacı taşır.

141’DEN GELEN ARAMALAR GÜVENİLİR Mİ?

Evet. 141 numarası, BTK tarafından yönetilen Güvenli İnternet Merkezi’ne ait resmî bir hattır. Bu numaradan gelen aramalar, yalnızca internet güvenliği, kullanıcı desteği ve bilgilendirme konularına yöneliktir. Kişisel banka bilgisi veya özel belge talebi söz konusu değildir. Gerekirse doğrulama, guvenliweb.org.tr adresinden yapılabilir.