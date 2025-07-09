144 kimin numarası? 144 neden arar?

Alo 144 hattı, yardım başvurularını değerlendirme sürecinde vatandaşları bilgilendirmek, eksik belge talep etmek veya başvuru sonucunu iletmek amacıyla arama yapabilir. Tüm görüşmeler devlet güvencesiyle gerçekleştirilir. Peki, 144 kimin numarası? 144 neden arar? İşte detaylar!

144 KİMİN NUMARASI?

144, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Alo Sosyal Yardım Hattı’dır. Bu hat; ekonomik yoksunluk, yaşlılık, engellilik, afet veya hastalık gibi nedenlerle sosyal destek talebinde bulunmak isteyen vatandaşların başvuru ve bilgi alma süreçlerini kolaylaştırmak için oluşturulmuştur.

İhtiyaç sahibi kişiler, sosyal yardımlarla ilgili sorularını, başvurularını veya şikayetlerini doğrudan bu hat üzerinden iletebilir.

144 NEDEN ARAR?

144 hattı genellikle vatandaşların yapmış olduğu bir sosyal yardım başvurusuna ilişkin bilgi vermek, evrak eksikliği durumunda geri dönüş yapmak veya başvurunun sonucu hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla arar. Ayrıca yardım sürecinde yapılacak yerinde tespit veya görüşmeler öncesi bilgilendirme de bu hattan gerçekleştirilebilir.

144 numarasının sizi arama nedenleri arasında şunlar olabilir:

Sosyal yardım başvurusunun değerlendirme süreci hakkında bilgi vermek

Evrak eksikliği, adres doğrulaması veya gelir tespiti için iletişim kurmak

Yerel sosyal hizmet birimi tarafından yapılacak ziyaret öncesi bilgilendirme

Yeni sosyal yardım programları hakkında kamuoyu duyurusu

İhtiyaç analizine yönelik anket veya teyit görüşmesi yapmak

Bu aramalar tamamen resmi amaçlıdır ve herhangi bir maddi talep içermez.

144’TEN GELEN ARAMALAR GÜVENİLİR Mİ?

Evet. 144, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi çağrı hattıdır ve yalnızca sosyal yardım hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla vatandaşlarla iletişim kurar. Bu numaradan gelen aramalarda banka bilgisi veya kişisel ödeme talep edilmez. Gerekli durumlarda doğrulama için aile.gov.tr adresinden bilgi alınabilir.