1453 bölümde profesör yok

Her kente üniversite açan AKP, profesör bulamadı. 6 bini aşkın bölümün 1453’ünde profesör, 1050’sinde doçent yok. Profesör olmayan bölümler dikkat çekici.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri dün sona erdi. Yüz binlerce aday, sınav sonuçlarına göre girmek istedikleri üniversiteleri tercih etti. ÖSYM’nin tercih kılavuzunda yer alan bilgiler ise oldukça çarpıcı. Sadece devlet üniversitelerinde 1500’e yakın bölümde profesör yok. Bu bölümler içinde ebelik, hemşirelik, hukuk ve birçok mühendislik programı da var.

Üniversitelerde yer alan eğitimin tartışıldığı bir ortamda profesör sayıları dikkat çekti. ÖSYM’nin kılavuzunda yer alan bilgilere göre öğrenciler 129 devlet üniversitesinden 6 bini aşkın bölüm için tercih yaptı. AKP, her ile üniversite açmasına rağmen bu 6 bini aşkın bölümün neredeyse 5’te 1’ine profesör bulamadı. Verilere göre tam 1453 bölümde hiç profesör yok. 1050 bölümdeyse doçent bulunmuyor. Vakıf üniversitelerindeyse birçoğunun bilgileri yeterli olmadığı için kaç bölümde profesör ya da doçent olmadığı bilinmiyor.

TARTIŞILAN BÖLÜM

Bunlar içinde en dikkat çeken bölümlerin başında hukuk geliyor. Hukuk fakültelerinin 6’sında tek bir tane profesör bile yer almıyor. Bu fakülteler arasında tüm eleştirilere rağmen açılan ve geçen yıl öğrenci almaya başlayan AKP’nin adeta intikam aldığı Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi de var. Diğer fakülteler ise Afyon Kocatepe, Çankırı Karatekin, İnönü, İzmir Demokrasi ve Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerinde yer alıyor.

MÜHENDİSLİK HATASI

Yine kontenjanları oldukça tartışılan mühendislik bölümlerinde de durum benzer. 100’ü aşkın mühendislik bölümünde hiç profesör yer almıyor. En çok tercih edilen mühendislik bölümlerinden bilgisayar mühendisliğinde tam 35 üniversitede hiç profesör yok. Birçoğunda ise doçent bulunmuyor.

Dikkat çeken bölümlerden biri de sağlık yönetimi oldu. 64 üniversitede bulunan sağlık yönetiminin 24’ünde hiç profesör bulunmuyor. Diğer bir deyişle profesör olmayan sağlık yönetimi bölümleri toplamının 3’te 1’inden daha fazlasına denk geliyor. Sosyal hizmetler ise sağlık yönetiminde bile kötü durumda. Toplam 62 sosyal hizmetler bölümlerinin yarısında profesör yok. Hemşirelik ve ebelik bölümlerinin verileri de dikkat çekti. 120 hemşirelik bölümünün 37’sinde, 49 ebelik bölümünün ise 28’inde hiç profesör bulunmuyor.

BÖYLE EĞİTİM OLUR MU?

Ataması yapılmayan öğretmen sorunu nedeniyle kontenjanları sürekli tartışılan eğitim fakülteleri de bu durumdan nasibini aldı. 200’ü aşkın öğretmenlik bölümünde profesör yer almıyor. Özellikle sosyal bilgiler öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği bölümlerinde birçok üniversitede profesör sayısı sıfır.