145M Yeşilkent / Beykent – Taksim otobüs ücret tarifesi (2025 Güncel)

İstanbul’da toplu taşımayı kullanan vatandaşlar için 145M Yeşilkent / Beykent – Taksim hattı ücret tarifesi 2025 yılı itibarıyla güncellendi.

Vatandaşlar, “145M hattı ne kadar oldu?”, “Taksim otobüs bileti kaç TL?” ve “Mavi Kart limiti değişti mi?” sorularının yanıtlarını araştırıyor.

145M HATTI GÜZERGAHI VE YENİ ÜCRET TARİFESİ

İETT’nin 2025 yılı güncel ulaşım tarifesine göre 145M hattı üç farklı mesafe aralığında ücretlendirilmektedir:

Topkapı Alt Geçit – Beykent arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 35,00 TL

Mavi Kart limiti: 2 biniş

Kullan-At kart limiti: 1 biniş

Topkapı Alt Geçit – Taksim arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 35,00 TL

Mavi Kart limiti: 2 biniş

Kullan-At kart limiti: 1 biniş

Yeşilkent / Beykent – Taksim arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 70,00 TL

Mavi Kart limiti: 3 biniş

Kullan-At kart limiti: 2 biniş

AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER

145M hattı aktarma almaz, yani bu hatta yapılan yolculuklarda aktarma indirimi uygulanmaz.

Tarifeli geçişlerde indirimli kart sahipleri, tam tarife üzerinden seyahat eder.

Ücretler, İETT’nin 2025 yılı güncel ulaşım tarifesi kapsamında belirlenmiştir.

145M HATTI HAKKINDA

145M Yeşilkent / Beykent – Taksim hattı, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda uzun mesafeli ulaşım sağlayan en önemli hatlardan biridir.

Yeşilkent, Beykent, Avcılar, Topkapı ve Taksim güzergahında hizmet veren hat, özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerde merkeze doğrudan ulaşım sağladığı için yoğun ilgi görmektedir.

Hem öğrenciler hem de çalışanlar tarafından sıkça tercih edilen bu hat, toplu ulaşımda zaman kazandıran alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.

Yeni düzenlemeye göre 145M hattında bilet fiyatları 35 TL ile 70 TL arasında değişmektedir.

Mavi Kart kullanıcıları için 2 ila 3 biniş hakkı, Kullan-At kart sahipleri için ise 1 ila 2 biniş limiti geçerlidir.

Yolcuların seyahat öncesinde bu güncel fiyat tarifesini dikkate almaları önerilmektedir.