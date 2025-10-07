145T Beylikdüzü – Taksim otobüs ücret tarifesi (2025 Güncel)

İstanbul’da toplu taşımayı kullanan vatandaşlar için 145T Beylikdüzü – Taksim hattı 2025 yılı güncel bilet fiyatları açıklandı.

Vatandaşlar, “145T hattı ne kadar oldu?”, “Taksim otobüs bileti 2025 fiyatı kaç TL?” ve “Mavi Kart limiti değişti mi?” sorularının yanıtlarını araştırıyor.

145T HATTI GÜZERGAHI VE YENİ ÜCRET TARİFESİ

İETT’nin 2025 yılı ulaşım tarifesine göre 145T hattı üç farklı mesafede ücretlendirilmektedir:

Topkapı Alt Geçit – Beylikdüzü arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 35,00 TL

Mavi Kart limiti: 2 biniş

Kullan-At kart limiti: 1 biniş

Topkapı Alt Geçit – Taksim arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 35,00 TL

Mavi Kart limiti: 2 biniş

Kullan-At kart limiti: 1 biniş

Beylikdüzü – Taksim arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 70,00 TL

Mavi Kart limiti: 3 biniş

Kullan-At kart limiti: 2 biniş

AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER

145T hattı aktarma almaz, yani bu hatta yapılan yolculuklarda aktarma indirimi uygulanmaz.

Tarifeli geçişlerde indirimli kart sahipleri, tam tarife üzerinden ücretlendirilir.

Bu ücretler, İETT’nin 2025 yılı güncel ulaşım tarifesi kapsamında belirlenmiştir.

145T HATTI HAKKINDA

145T Beylikdüzü – Taksim hattı, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda en uzun mesafeli toplu taşıma hatlarından biridir.

Beylikdüzü, Avcılar, Topkapı ve Taksim güzergahında hizmet veren hat, özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerde merkeze doğrudan ulaşım imkânı sunmaktadır.

İstanbul’un batı yakasında yaşayan vatandaşlar için önemli bir ulaşım alternatifi olan 145T, her gün binlerce yolcu tarafından kullanılmaktadır.

Yeni tarifeye göre 145T hattında bilet fiyatları 35 TL ile 70 TL arasında değişmektedir.

Mavi Kart kullanıcıları için 2 ila 3 biniş hakkı, Kullan-At kart sahipleri için ise 1 ila 2 biniş limiti uygulanmaktadır.

Yolcuların seyahat öncesinde bu güncel fiyat tarifesini dikkate alması önerilmektedir.