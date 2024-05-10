146 kişinin öldüğü sitenin müteahhidi, suçu hayatını kaybeden mühendise yükledi

Kahramanmaraş’ta 2 bloğu yıkılarak 146 kişinin hayatını kaybettiği Hamidiye Sitesi’nin müteahhidi tutuklu Ahmet Kara, hakim karşısına çıktı. O dönem Kahramanmaraş Belediyesi Fen İşleri Müdür de olan ve ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan 22.5 yıla kadar hapsi istenen Kara, binanın ana taşıyıcı unsurlarından 4 yıl önce vefat eden fenni mesul inşaat mühendisi Hacı Gitmiş’in sorumlu olduğunu belirterek, “Hacı Gitmiş işini layıkıyla yapmıştır. Ayrıca davaya konu binaların çap alınmasından yapı kullanım izin belgesi alınıncaya kadar 34 yerde 18 kamu görevlisinin imzaları bulunmaktadır” dedi.

Kahramanmaraş depremlerinde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesi’nin müteahhidi, teknik sorumlunun ölen mühendis olduğunu söyledi.

İsmet Karaokur Bulvarı’nda bulunan 4 bloklu Hamidiye Sitesi’nin, 6 Şubat’ta meydana gelen depremde yıkılması sonucu A Blok’ta 73, C Blokt'a da 73 olmak üzere toplam 146 kişi hayatını kaybetti.

Binaların yıkılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada Konya Teknik Üniversitesi’nden alınan nihai bilirkişi raporunda projenin hem hatalı olduğu hem de 1998 yılında ruhsatı alınan sitenin, değil 98 yönetmeliğinin 75 yönetmeliğine dahi uygun olmadığı belirtildi. Projenin çok hatalı olduğu bu nedenle de projeyi onaylayan Kahramanmaraş Belediyesi’nin de asli kusurlu bunduğu raporda şöyle denildi:

“Deprem sırasında yapıda meydana gelen toptan göçmenin ana nedeni; hazırlanan ve onaylanan taşıyıcı sistem betonarme projesinin gerek 1975 ve gerekse 1998 deprem yönetmelikleri normlarına uygun olarak tasarlanmamış olması, ilgili mercilerce bu hatalı projenin onaylanmış olması ve söz konusu hatalı hazırlanan projenin yerinde sorgulanmadan uygulanmasıdır. Projede yönetmelik normlarının dışında olan sakınılması gereken uygulamalar tolere edilebilir hataların çok üzerindedir. Deprem nedeniyle yıkılan binanın projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarındaki mevcut durumuna göre yapım sorumlusu müteahhit kooperatif yönetimi, statik proje müellifi, statik fenni mesul ve belediye yapı kontrol birimi asli kuruludur.”

Soruşturma sonunda sitenin müteahhidi ve o dönem Kahramanmaraş Belediyesi Fen İşleri Müdürü olan tutuklu Ahmet Kara, Ahmet Kara’nın kardeşi Hamidiye Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Ali Kara (58) ve Yönetim Kurulu üyeleri Talat Özdemir (64), Cahit Küçükönder (64), Oğuz Yenipınar (57), Cengiz Yürürdurmaz (54) ve Selahattin Solacak (65) hakkında ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar ay hapis istemiyle Kahramanmaraş 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davanın ilk duruşması yapılarak sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuksuz 6 sanık, taraf avukatları ve ölenlerin yakınları katılırken, tutuklu Ahmet Kara, duruşma salonuna cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı.

'18 KAMU GÖREVLİSİNİN DENETİMİNDEN GEÇTİ'

Duruşma, Ahmet Kara’nın savunmasıyla başladı. Kooperatifin konut yapmak amacıyla kurulduğunu, görevi gereği kooperatif başkanı olamadığını belirten Kara, ilk etapta kooperatifin geçici yönetim kurulu üyelerinin belirlendiğini söyledi. Ahmet Kara, şöyle devam etti:

“Geçici yönetim kurulu üyeleri ilk genel kurul yapılana kadar görevlerini sürdürmüşler ve hiçbir inşa faaliyet yapmadan inşaat faaliyetlerini yürütmem için şahsıma yetki vermişlerdir. İnşaata başlamak için statik, elektrik, tesisat gibi projelerin tatbik ettirilmesi gibi hizmetleri takip etmek ve malzemelerini temin etmek ve üye aidatların tahsilatını yapmam için yetki verildi. Dolayısıyla gerek geçici yönetim kurulu üyeleri gerekse de genel kurulda sonradan seçilen yönetim kurulu üyelerinin başkan dahil hiçbir inşa faaliyetlerinde bulunmamıştır. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri sadece resmi toplantılara katılmış ve kooperatifin amacına uygun çalışmasını sağlamışlardır. Raporda belirtilen statik sistem hususların fenni mesul teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Hacı Gitmiş tarafından diğer hususların tamamı ise şahsım tarafından yapılmıştır. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri bu inşaat faaliyetlerinin hiçbirinde görev almamışlardır. Bir bina için en önemli unsur taşıyıcı sistemdir. Yapıların mimarı, statik ve her türlü plan ve projesinin hazırlanıp uygulanmasıyla ilgili fenni mesuliyetleri kanunlara göre mühendisler ve mimarlardır. İnşaat mühendisinin fenni mesul olarak sorumluluklarının kendi uzmanlık alanı içinde statik projesine göre binanın taşıyıcı sistemine oluşturan temel kolon, kiriş, perde duvar ve döşeme, statik proje, malzeme kalitesi ve teknik hususları sağlamaktır. Hamidiye Sitesi 1’nci etap yapı ruhsatında fenni mesul teknik uygulama sorumlusunun inşaat mühendisi Hacı Gitmiş olduğu yer almaktadır. Hacı Gitmiş ise işini layıkıyla yapmıştır. Hava muhalefeti nedeniyle Hacı Gitmiş inşaata 23 gün ara verilmesi kararını dahi vermiştir. Bu da Hacı Gitmiş ’in denetim faaliyetini hakkıyla yerine getirdiğinin kanıtıdır. Bilirkişi raporunda binanın yıkılmasının ana nedeni olarak kusurlu projenin sorgulanmadan yerinde uygulandığı belirtiliyor. Belediyeler son onay merciidir, belediyeden geçen bir projenin kusursuz olacağı genel kabuldür. Yapı kullanma izin belgesi alan bir yapının eksiksiz ve kusursuz olacağı halk arasında bilinir. Ayrıca davaya konu binaların çap alınmasından yapı kullanım izin belgesi alınıncaya kadar 34 yerde 18 kamu görevlisinin imzaları bulunmaktadır. Bu yetkililerin görev ve sorumluluklarına bakıldığı zaman belediye başkan yardımcısı 2, daire müdürü, müdür vekili, 2, inşaat mühendisi 2, harita mühendisi 1, makine mühendisi 2, tekniker 2. Toplam 18 kamu görevlisinin kontrol ve denetiminden geçen projelerin ve uygulamaların hatalı olabileceği hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu nedenlerle üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Haksız yere tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum.”

'GÖSTERMELİK OLARAK KAĞIT ÜZERİNDE GÖREV ALACAĞIMI SÖYLEDİ'

Ahmet Kara’nın kardeşi Kooperatif Başkanı Ali Kara ise Hamidiye Sitesi’nin inşaatıyla hiçbir alakası olmadığını belirterek suçlamaları reddetti. Ali Kara, “Hamidiye Siteleri Ahmet Kara tarafından yapılmıştır ve kendisi de benim ağabeyim olur. Ben o yıllarda kabzımallık yapıyordum ve inşattan da anlamam. Belediyedeki görevi nedeniyle benden ricacı oldu, tüm işleri kendisinin yürüteceğini, benim de sadece göstermelik, kağıt üzerinde bir görev alacağımı ifade etmiştir. Kendisinin de ifadesinde söylediği defterlerdeki kararların tamamı kendi el yazısıyla yazılıyor, süreci de kendisi yönetiyor. Biz, ne inşaat aşamasında ne idare aşamasında kooperatifin ve inşaatın hiçbir faaliyetine katılmadık” dedi.

Diğer 5 sanık da inşattan tamamen Ahmet Kara’nın sorumlu olduğunu, kendilerinin kooperatifin kuruluş aşamasında yer aldıklarını belirterek suçlamaları kabul etmedi. Ölenlerin yakınları da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtirken, beton kalitesinin çok kötü olduğunu, kurtarma çalışmalarında betonun en ufak bir darbeden toz gibi dağıldığını söyledi.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti Ahmet Kara’nın tutukluluk halinin devamına karar verip davayı 19 Temmuz’a erteledi.