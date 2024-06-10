1461 Trabzon FK’nın yeni teknik direktörü Zafer Turan oldu

TFF 2. Lig’de mücadele eden 1461 Trabzon FK, teknik direktör Zafer Turan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig play-off yükselme maçında Iğdır FK’ya 1-0 yenilerek 1. Lig’e çıkamayan 1461 Trabzon FK’da teknik direktörlük görevine Zafer Turan getirildi.

1 yıllığına sözleşme imzalanan teknik adam için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile görüştüğünü kaydeden Turan, “Buraya gelmemde kendisi de vesile oldu. Biraz daha iletişim halinde olacağız. Biz burada yarışmacı bir takımımız yetiştirici bir takım değiliz ama bu takım bir üst ligde olursa biraz daha yetiştiricilik anlamında farklı bir noktaya gelebilir. Takımın yüzde 90’ını tanıyorum. Çalıştığım oyuncular da var. Final maçını seyrettim. Oyuncu seviyesi çok üst düzeyde bir takımdı ama oyuncu performansları yeteri derecede yoktu. Hepsi bir araya gelmediği için başarı olmadı. Ligde ekonomik gücü yüksek olan takımlar da vardı. Önümüzdeki sezonun planlamasında buradaki insanlardan faydalanacağım. Oyuncu çok iyi olabilir, geçmişte çok faydalı işlerde yapmış olabilir ama şu anda takıma kimyası uymayabilir. Ona göre planlamayı yapacağız” ifadelerini kullandı.