149 hakeme hak mahrumiyeti

Spor Servisi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ettiği 152 hakem hakkında alınan kararları açıkladı. PFDK, 31 Ekim'deki toplantısında 149 hakem hakkında en az 8, en fazla 12 ay olmak üzere hak mahrumiyeti kararı aldı.

Süper Lig hakemi Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verildiği duyuruldu. Küçük, bahis oynamadığını savunmuş ve kimlik bilgilerinin çalındığı iddiasıyla adliyede suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Küçük'ün yanı sıra üst klasman hakemi Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay hakkında da incelemenin devamına karar verildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamıştı.

Aktif şekilde bahis oynadığı söylenen hakemlerin yedisi üst klasman hakem, 15'i üst klasman yardımcı hakem, 36'sı klasman hakem ve 94'ü de klasman yardımcı hakem görevindeydi. Hakemliğin ‘‘onur mesleği’’ olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu "Bu onuru kirleten kim olursa olsun, kim arkasında olursa olsun, o kişi Türk futbolunda bir daha yer almayacaktır" demişti. Disiplin kuruluna sevk edilen hakemler arasında yer alan 7 üst klasman hakemi için PFDK’nin verdiği cezalar şöyle:

• Egemen Artun - 10 ay hak mahrumiyeti

• Mehmet Ali Özer - 8 ay hak mahrumiyeti

• Melih Kurt - incelemenin devamı

• Muhammed Selim Özbek - 8 ay hak mahrumiyeti

• Seyfettin Alper Yılmaz - 8 ay hak mahrumiyeti

• Yunus Dursun - 8 ay hak mahrumiyeti

• Zorbay Küçük - incelemenin devamı

TFF'de kayıtlı 54 üst klasman hakemi bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre, bu sezon Süper Lig'de en az bir maç yöneten 21 üst klasman hakemi var. Üst klasman hakemleri Süper Lig ve 1. Lig'de maç yönetiyor. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma da bulunuyor.