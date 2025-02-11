149 yılla yargılanan fail beraat ettirildi!

Bir cinsel istismar davasında daha skandal karara imza atıldı. Eskişehir’de bir imam hatip ortaokulunda 11 kız öğrenciyi cinsel istismara maruz bırakan okul müdürü Mustafa Kartaler beraat ettirildi.

2022 yılında Alpu ilçesindeki Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu’nun rehber öğretmeni okul içinde yaptığı öğrenci görüşmelerinde, müdür Mustafa Kartaler’in kız öğrencileri cinsel istismara maruz bıraktığını öğrendi. Başlatılan soruşturma kapsamında öğrenciler, Çocuk İzleme Merkezi uzmanları eşliğinde alınan ifadelerinde, istismar ve tacize maruz bırakıldıklarını anlattı.

Hatta dönemin Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu’nun 2 Şubat 2022’de Mustafa Kartaler hakkında Eskişehir Valiliği’ne ‘uyarı’ yazısı gönderdi. Eskişehir Valiliği İl İdare Kurulu’na gönderilen yazıda okul müdürü Mustafa Kartaler’in tehlike arz ettiğini, daha önce de uyarı, kınama ve maaş kesme cezaları aldığı belirtilerek, "Okul müdürü olarak görevlendirilen Mustafa Kartaler’in sicili incelendiğinde 3 Mart 2020 tarihinde hizmet dışında devlet memurlarının itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak suçlamasıyla uyarı, kınama ve maaş kesme cezaları aldığı ve adı geçen şahsın evli olduğu halde 19 yaşında biriyle kaçtığı hususundan kaynaklı görevden uzaklaştırıldığı görülmektedir. Şahıs uygunsuz davranışları nedeniyle almış olduğu disiplin cezalarına rağmen halen okul müdürü olarak görev yapmaya devam etmekte ve öğrencilere tehlike arz etmektedir” denildi.

24 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Şikâyetler üzerine gözaltına alınan okul müdürü Kartaler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ‘çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar’ suçlarından tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameyle hakkında 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açılan sanık Mustafa Kartaler, 26 Ocak 2023’te karar duruşmasına çıkarıldı. Kartaler, iyi hal indirimi de uygulanarak toplam 24 yıl 2 ay 16 gün hapse mahkûm edildi. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt’ı da görevden aldı.

ÜÇ YIL SONRA BERAAT ETTİRİLDİ

Ancak 11 çocuğu istismara maruz bırakmakla suçlanan Mustafa Kartaler’in cezaevinde sadece iki yıl kaldığı ortaya çıktı. 24 yıl 2 aylık hapis cezasına itiraz eden ve yeniden yargılanan Kartaler 7 Şubat’taki duruşmasında beraat ettirildi.

BAKANLIK KARARA İTİRAZ ETTİ

BirGün’ün ulaştığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de skandal yargı kararını doğrulayarak şu açıklamayı yaptı:

“Bakanlığımız davayı başından beri takip ediyor. Yargıtay’ın kararı bozmasından sonra dosya ilk mahkemesine geri dönmüş orada da geçen cuma günü duruşma yapılmış ve Yargıtay kararına uyularak sanık hakkında beraat kararı verilmiş. Biz bu karara da itiraz ettik. Sanık hakkındaki tahliye kararı ise Mayıs 2024’te Yargıtay tarafından verildi. Berat kararının bozulması için yargı süreci sonuna kadar takip edeceğiz.”