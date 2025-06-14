15-16 Haziran ‘Direnişten Geleceğe’ ile anılıyor

Yunis ALAÇAM

Adana Emek ve Demokrasi Güçleri, 15-16 Haziran 1970 büyük işçi direnişinin yıldönümü için düzenlediği sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. 'Direnişten Geleceğe: 15-16 Haziran Sergisi' başlıklı sergi 14-15 Haziran tarihlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu Fuayesi'nde izlenimcilerin ziyaretine açık olacak.

Sergi, 15-16 Haziran işçi direnişinin yıldönümünde emek mücadelesinin tarihsel mirasını bugünün işçi sınıfı talepleriyle birleştirme hedefi taşıyor; direnişin çok yönlü etkisini yansıtan çalışmalarla dikkat çekiyor.

Tasarımını Şahin Kelleci’nin üstlendiği sergi, sendikal özgürlük, grev hakkı ve iş güvencesi gibi taleplerin sanat yoluyla görünür kılınmasını hedefliyor. Sergide Esra Baydar, Medine Vuran, Mehmet Oral, Muzaffer Gündem, Mustafa Çetin, Uğur Efe Ayten, Uygur Orhan, Yasemin Öngen’in eserleri yer alıyor. Fotoğraf bölümünde ise Lokman Kanık, Atilla Atala, Ayşe Yonga, Osman Arsal, Özcan Yaman, Özlem Bar, Serap Deniz, Volkan Pekal, Yeşim Oğuz, Yılmaz Bülbül’ün objektifinden emek fotoğrafları bulunuyor.

'Cinayet Aletleri Sergisi' adıyla hazırlanan bölüm ise iş cinayetlerine dikkat çeken bir içerik sunuyor.