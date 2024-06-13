15-16 Haziran’ın izinde kurtuluş ellerimizde

DİSK, İstanbul Yoğurtçu Parkı’nda 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi’nin 54’üncü yıldönümüne ilişkin buluşma düzenledi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "15-16 Haziran Direnişi’nin ışığında birleştiğimizde ve mücadele ettiğimizde hiçbir kuvvetin bizi yenemeyeceğini biliyoruz" dedi.

Bilge Su YILDIRIM

İşçiler, emekçiler 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi’nin 54’üncü yıldönümünde pek çok yerde etkinlikler düzenledi. Fabrika ve iş yerlerinde yapılan açıklamalarda ülke tarihinin en büyük işçi direnişlerinden birisi olan15-16 Haziran’ın unutulmayacağı kaydedildi.

DİSK tarafından İstanbul Yoğurtçu Parkı’nda düzenlenen buluşmaya Gebze’deki MERSEN Fabrikası’nda grevde olan işçiler de katıldı. Burada bir konuşma yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “15-16 Haziran’ın izinde; ekmek, adalet ve hürriyet mücadelesini büyütmekteki kararlılığımızı ifade etmek için bugün bir kez daha buradayız” dedi.

İşçilerin yurt genelinde örgütlediği büyük direnişin yasa tasarısının uygulanmasını engellediğini anımsatan Çerkezoğlu, “Ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten biz işçiler, 15-16 Haziran Direnişi’nin ışığında birleştiğimizde ve mücadele ettiğimizde hiçbir kuvvetin bizi yenemeyeceğini biliyoruz. Tüm Türkiye işçi sınıfını DİSK çatısı altında birleşmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz. Biliyoruz ki biz yan yana geldiğimizde, omuz omuza verdiğimizde, hayatı her gün ama her gün yeniden üreten ellerimizi birbirine kenetlediğimizde örgütlü gücümüz karşısında hiçbir kuvvet duramaz” ifadelerini kullandı.

Buradaki anma ve açıklamaya katılan Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal İş) üyesi MERSEN işçileri “MERSEN işçisi direnişin simgesi” sloganı attı. Birleşik Metal İş üyesi işçilerin İzmir’deki Purmo Group işyerinde sürdürdüğü grev selamlandı.

ÖLDÜRÜLEN EMEKÇİLER UNUTULMADI

Çerkezoğlu’nun konuşmasının ardından Yoğurtçu Parkı’ndan 1970’deki büyük işçi direnişinde Kurbağalıdere Köprüsü’nde katledilen emekçiler Yaşar Yıldırım, Mustafa Bayram ve Mehmet Gıdak’ın öldürüldüğü yere karanfiller bırakıldı.

Yürüyüşte sık sık “İnadına sendika, inadına DİSK” ve “Haziran’ın izinde, kurtuluş ellerimizde” sloganları atıldı.