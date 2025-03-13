15-16 Mart Ankara hava durumu | Ankara'da cumartesi ve pazar günleri hava nasıl olacak?
Yaz havasından kalma sıcaklar Türkiye'yi etkisi altına aldı. Peki Ankara'da bu hafta sonu hava nasıl? Cumartesi ve Pazar günleri Ankara'da yağış bekleniyor mu? 15-16 Mart 2025 Ankara hava durumu detayları haberimizde.
Başkent Ankara'da 15-16 Mart hafta sonu hava durumu belli oldu. İlkbahar aylarına yaklaşırken sıcaklıklar artıyor. Cumartesi ve Pazar günleri Ankara'da hava nasıl olacak? İşte detaylar!
15 MART CUMARTESİ ANKARA HAVA DURUMU
Cumartesi günü Ankara'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 27 dereceye kadar yükselecek. Sabah ve akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 9 dereceye kadar düşebilir. Yağış beklenmezken, ılık ve güneşli bir hava etkili olacak.
16 MART PAZAR ANKARA HAVA DURUMU
Pazar günü Ankara'da sıcaklıklar artmaya devam edecek. Gündüz hava 29 dereceye kadar çıkacak. Sabah saatlerinde ise 9 derece civarında olacak. Bahar havasının tam anlamıyla hissedildiği günlerden biri olacak.
HAFTA SONU PLANLARI YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
- Açık hava aktiviteleri için ideal bir hava var.
- Sıcaklıklar öğle saatlerinde 27-29 dereceye ulaşacak, hafif giyim tercih edilebilir.
- Gece ve sabah saatlerinde hava serin olacağı için ince bir ceket yanınızda bulundurabilirsiniz.