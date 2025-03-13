15-16 Mart Ankara hava durumu | Ankara'da cumartesi ve pazar günleri hava nasıl olacak?

Başkent Ankara'da 15-16 Mart hafta sonu hava durumu belli oldu. İlkbahar aylarına yaklaşırken sıcaklıklar artıyor. Cumartesi ve Pazar günleri Ankara'da hava nasıl olacak? İşte detaylar!

15 MART CUMARTESİ ANKARA HAVA DURUMU

Cumartesi günü Ankara'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 27 dereceye kadar yükselecek. Sabah ve akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 9 dereceye kadar düşebilir. Yağış beklenmezken, ılık ve güneşli bir hava etkili olacak.

16 MART PAZAR ANKARA HAVA DURUMU

Pazar günü Ankara'da sıcaklıklar artmaya devam edecek. Gündüz hava 29 dereceye kadar çıkacak. Sabah saatlerinde ise 9 derece civarında olacak. Bahar havasının tam anlamıyla hissedildiği günlerden biri olacak.

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