15-16 Mart İstanbul Hava Durumu | İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri hava nasıl olacak?

Mart ayının ortasına gelirken İstanbul'da hafta sonu planları yapanlar için hava durumu merak konusu. 15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günleri şehirde hava nasıl olacak? Detaylı öngörülere göre hafta sonunun hava durumu raporu şöyle:

15 MART CUMARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU

Cumartesi günü İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Sabah ve akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 11 dereceye kadar düşebilir. Rüzgar hafif esintili olacak, bu nedenle dışarıda vakit geçirecekler için elverişli bir hava bekleniyor.

16 MART PAZAR İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazar günü hava parçalı bulutlu olmaya devam edecek. Sıcaklık gündüz 24 dereceye kadar çıkacak. Sabah ve akşam saatlerinde ise 14 derece civarında olacak. Genel olarak bahar havasının hissedildiği, keyifli bir hafta sonu beklentisi var.

HAFTA SONU PLANLARI YAPANLAR DİKKAT!