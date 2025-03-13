15-16 Mart İzmir hava durumu | İzmir'de cumartesi ve pazar günü hava nasıl olacak?
Bu hafta sonu İzmir, plan yapmak isteyenler için oldukça elverişli bir havada olacak. Peki İzmir'de cumartesi ve pazar günleri hava nasıl olacak? Hafta sonu İzmir'de yağmur bekleniyor mu? Detaylar haberimizde.
Mart ayının ortasına yaklaşırken, İzmir'de hafta sonu planları yapanlar hava durumunu merak ediyor. 15-16 Mart Cumartesi ve Pazar günleri şehirde hava nasıl olacak? İşte detaylı hava durumu tahmini!
15 MART CUMARTESİ İZMİR HAVA DURUMU
Cumartesi günü İzmir'de parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 27 dereceye kadar yükselecek. Sabah ve akşam saatlerinde ise hava 14 derece civarında olacak. Yağış beklenmezken, hafif rüzgarlı bir hava öngörülüyor.
16 MART PAZAR İZMİR HAVA DURUMU
Pazar günü de benzer hava koşulları devam edecek. Parçalı bulutlu ve 27 dereceye kadar çıkan bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde 15 derece civarında olan sıcaklıklar, gün boyunca artış gösterecek.
HAFTA SONU PLANLARINA GÖRE TAVSİYELER
- Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir hava var.
- Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 27 dereceye ulaşacağı için hafif ve rahat giysiler tercih edilebilir.
- Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden ince bir ceket veya hırka almak faydalı olabilir.