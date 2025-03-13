15-16 Mart İzmir hava durumu | İzmir'de cumartesi ve pazar günü hava nasıl olacak?

Mart ayının ortasına yaklaşırken, İzmir'de hafta sonu planları yapanlar hava durumunu merak ediyor. 15-16 Mart Cumartesi ve Pazar günleri şehirde hava nasıl olacak? İşte detaylı hava durumu tahmini!

15 MART CUMARTESİ İZMİR HAVA DURUMU

Cumartesi günü İzmir'de parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 27 dereceye kadar yükselecek. Sabah ve akşam saatlerinde ise hava 14 derece civarında olacak. Yağış beklenmezken, hafif rüzgarlı bir hava öngörülüyor.

16 MART PAZAR İZMİR HAVA DURUMU

Pazar günü de benzer hava koşulları devam edecek. Parçalı bulutlu ve 27 dereceye kadar çıkan bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde 15 derece civarında olan sıcaklıklar, gün boyunca artış gösterecek.

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