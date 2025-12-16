15 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI | Günün En Çok İzlenen Dizileri

Televizyon ekranlarında rekabetin zirveye çıktığı Pazartesi gününde, izleyicilerin tercihleri netleşti. 15 Aralık 2025 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı ve günün kazananları belli oldu. Dizi, gündüz kuşağı ve ana haber bültenleri arasında yaşanan yarış, reyting sıralamasına çarpıcı biçimde yansıdı.

PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARINDA ZİRVE DEĞİŞTİ Mİ?

15 Aralık Pazartesi günü ekranlara gelen yapımlar arasında liderlik koltuğu el değiştirmedi. Kanal D’nin yüksek izlenme oranlarına ulaşan dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz haftadaki performansını koruyarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

TRT 1, ATV ve TV8 ekranlarında yayınlanan yapımlar ise orta sıralarda yoğun bir rekabet sergiledi. Özellikle gündüz kuşağı programları ve ana haber bültenleri, ilk 10 listesinde güçlü şekilde yer aldı.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ (15 ARALIK 2025 PAZARTESİ)

Dizi reyting sıralamasında zirve ve ilk sıralar aşağıdaki gibi oluştu.

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 14,70 2 Uzak Şehir (Özet) 8,10 3 Cennetin Çocukları 5,29 10 Cennetin Çocukları (Özet) 3,04

GÜNLÜK REYTİNG SONUÇLARI: İLK 10 PROGRAM (20+ABC1)

TİAK verilerine göre hazırlanan günlük reyting sonuçları, yalnızca dizileri değil, haber ve gündüz kuşağı programlarını da kapsıyor.

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 14,70 2 Uzak Şehir (Özet) 8,10 3 Cennetin Çocukları 5,29 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,10 5 Esra Erol’da 4,08 6 MasterChef Türkiye 3,84 7 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,84 8 Kanal D Ana Haber 3,61 9 ATV Ana Haber 3,14 10 Cennetin Çocukları (Özet) 3,04

DİZİ REYTİNGLERİNDE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Kanal D’nin iki sezondur güçlü bir izleyici kitlesi oluşturan dizisi Uzak Şehir, yüksek reyting performansını bu hafta da sürdürerek liderlik serisini devam ettirdi. Dizinin özet bölümü dahi birçok yapımı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, hafif bir düşüş yaşamasına rağmen ilk üçteki yerini korumayı başardı.

HABER VE GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARININ REYTİNG PERFORMANSI

Pazartesi reyting sonuçlarında gündüz kuşağı programlarının etkisi dikkat çekti. ATV’nin uzun soluklu programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, dördüncü sırada yer aldı.

Ana haber bültenleri arasında ise Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, günün en çok izlenen haber programı olmayı başardı.

15 Aralık 2025 Pazartesi reyting sonuçlarında birinci olan program hangisi?

Uzak Şehir, 14,70 reytingle günün en çok izlenen programı oldu.

Günün en çok izlenen dizileri hangileri?

Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları, Pazartesi günü en çok izlenen diziler arasında yer aldı.

Gündüz kuşağında hangi program öne çıktı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5,10 reytingle ilk beş içinde yer aldı.

En çok izlenen ana haber bülteni hangisi oldu?

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

Reyting sonuçlarının veri kaynağı nedir?

Reyting sonuçları TİAK verileri esas alınarak hazırlanmıştır.

15 Aralık 2025 Pazartesi reyting sonuçları, televizyon ekranlarında dengelerin büyük ölçüde korunduğunu gösterdi. Uzak Şehir zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, Cennetin Çocukları ve gündüz kuşağı programları ilk 10 sıralamasında güçlü varlıklarını sürdürdü. Günlük ve haftalık reyting yarışında önümüzdeki günlerde yaşanacak değişimler merakla bekleniyor.