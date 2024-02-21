15 ayrı aranma kaydı ve hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Eskişehir’de, hakkında 15 ayrı aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Tepebaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, ikamette saklandığı tespit edilen D.Ü. isimli şüpheli, kovalamacanın ardından yakalandı.

Yapılan kontrollerde şüphelinin, çeşitli suçlardan olmak üzere toplamda 15 farklı aranma kaydının olduğu, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının ve bin 800 TL para cezasının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.