15 barodan DEM Parti'ye ziyaret

15 ilin baro başkanı, TBMM'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ı ziyaret etti.

Görüşmede DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile milletvekilleri de yer aldı.

Görüşmede barolar, PKK'nin silah bırakma sürecine ilişkin hazırladıkları ve içinde yasal, anayasal ve toplumsal konularda çalışmaların olduğu dosyaları Bakırhan’a teslim etti.

'Barış ve Demokratik Toplum Sürecini' desteklediklerini belirten baro başkanlarına ziyaretleri için teşekkür eden Bakırhan; bu sürecin, 40 yıldır kendini tekrar eden Kürt meselesinin müzakere ve demokrasiyle çözülmesi süreci olduğunu ifade etti.

“BU SÜRECİ BARIŞLA TAÇLANDIRMAYAN KAYBEDER”

Bakırhan, hem Ortadoğu’daki hem Türkiye’deki gelişmelerin herkesi bu çözüme zorladığını belirttiği konuşmasında, “Bu süreç, 50 yıllık savaş ve çatışmanın sonlandırılması, Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülmesi sürecidir. Bu süreci, barış süreciyle taçlandırmayan, kim olursa olsun, kaybeder. Demokratik olmayan bir ülkede yaşanan sorunlar en çok hukuku ilgilendiriyor. Bu konuda da en çok sizler zorlanıyorsunuzdur” dedi.

“ÇALIŞMALARIMIZDA RAPORLARINIZDAN YARARLANACAĞIZ”

Baro başkanlarına, yaptıkları çalışmaları çok kıymetli ve önemli gördüklerini söyleyen Bakırhan, diğer meslek örgütleri, odalar ve sivil toplum örgütlerinden de sürece katkı için benzer çalışmalar beklediklerini kaydetti.

Bakırhan, Kürt halkının sürece inandığını ve desteklediğini belirterek, “Kürt’ü kardeş gören bir yaklaşımı egemen kılmamız gerekiyor. Bu süreç eğer yürürse, Türkiye demokratikleştirecek ve bölgedeki yangınlardan korunacak” dedi. Bakırhan, baro başkanlarına önerileri ve raporları için teşekkür ederek, sundukları raporları çalışmalarında değerlendireceklerini söyledi.