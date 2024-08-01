15 barodan, Kürtçe trafik uyarılarının silinmesine ilişkin ortak açıklama

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 15 ilin barosu, Kürtçe trafik uyarı yazılarının silinmesine ilişkin “Toplumsal barışa zarar veren bu uygulamalardan vazgeçilmesi ve bu uygulamaları gerçekleştiren kişiler hakkında etkin bir adli ve idari soruşturmanın yürütülmesi çağrısında bulunuyoruz” açıklamasını yaptı.

15 baro, Diyarbakır, Van, Mardin ve Batman'da belediyeler tarafından bazı caddelerde sürücülere yönelik ‘yavaş’ anlamına gelen Kürtçe ‘hedi’, ‘önce yaya’ anlamına gelen ‘peşi peya’ uyarı yazılarının silinmesine ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Tunceli, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları tarafından yapılan açıklamada, uygulamaya tepki gösterilerek çağrıda bulunuldu.

Baroların açıklamasında yapılan çağrıda, "Toplumsal barışa zarar veren bu uygulamalardan vazgeçilmesi ve bu uygulamaları gerçekleştiren kişiler hakkında etkin bir adli ve idari soruşturmanın yürütülmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Açıklama şöyle:

"Son günlerde Diyarbakır, Van, Mardin ve Batman illerinde Belediyelerin sorumlu oldukları yolların yaya geçitlerinde Kürtçe yazılan trafik uyarılarının kolluk kuvvetlerinin gözetiminde sivil kişilerin müdahalesiyle ya da karayolları müdürlüğü görevlilerinin eliyle silindikleri anlaşılmaktadır. Trafik kuralları, karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirleyen kurallar bütünüdür. Trafik kurallarını ve uyarılarını gösterir işaret ve yazıların Türkçe dışında başkaca dillerde yazılması önünde yasal bir engel bulunmamaktadır. Bir kentte yaşayan insanların anadilinde trafik uyarı ve işaretlerinin olması düzenlemenin amacını sakatlamamaktadır. Aksine arzu edilen trafik güvenliğine etkin bir şekilde katkı sunmaktadır. Bu talihsiz yaklaşım, ülkemizde yaşayan milyonlarca Kürdün varlığına ve diline karşı oluşan tahammülsüzlüğün başkaca bir ifadesidir. Bu tutum, birlikte yaşam kültürüne ve toplumsal barışa zarar vermektedir. Biz aşağıda imzası olan Bölge Baroları olarak; toplumsal barışa zarar veren bu uygulamalardan vazgeçilmesi ve bu uygulamaları gerçekleştiren kişiler hakkında etkin bir adli ve idari soruşturmanın yürütülmesi çağrısında bulunuyoruz."