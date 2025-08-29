15 bin öğretmen ataması yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını, sonuçlara itirazların ise 1-5 Eylül'de yapılabileceğini bildirdi.

MEB'den yapılan açıklamada, Bakanlıkta istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, 10 Haziran'da sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav duyurusunun yayımlanmasının ardından sınav sürecinin başladığı anımsatıldı.

Adaylar, Bakanlığın meb.gov.tr internet adresinden 'Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Sonuç Bilgisi' sorgulama ekranına bireysel e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak sözlü sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecekler.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını 1-5 Eylül tarihlerinde Bakanlığımızın 'eitiraz.meb.gov.tr' internet adresi üzerinden açılacak 'İtiraz Başvuru Modülü'nden elektronik olarak yapabilecekler. Sonuçlara ilişkin itirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 3 Ekim'de sonuçlandırılacak.