15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçlarını açıkladı.

Atamada en fazla kontenjan ayrılan branş, 4 bin 378 ile sınıf öğretmenliği oldu.

Özel eğitim öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği en fazla kontenjan ayrılan diğer branşlar arasında yer aldı.

MEB verilerine göre, resmi eğitim kurumlarında halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yapıyor.

Bugün yapılan atama ile bu sayı 1 milyon 49 bin 564'e çıkacak.

Atama kurasının yapıldığı toplantıya AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Sonuçlar, MEB ile e-Devlet öğretmen ataması sonuçları ekranından sorgulanabilecek.

GÖREVE OCAK AYINDA BAŞLAYACAKLAR

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımları 18 Nisan 2025 tarihinde yayımlanmış, başvurular 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik sözlü sınav süreci ise 23 Haziran - 20 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı.

Öğretmen adayları, eğitim kurumu tercih başvurularını 17 - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yaptı.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.

BAKAN'DAN MEKTUP

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, göreve yeni başlayan öğretmenler için kaleme aldığı mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Meslektaşım,

Öğretmenlik yolculuğuna attığınız bu ilk adımla hayatlara yön veren, gönülleri aydınlatan, toplumu derinden dönüştüren büyük bir sorumluluğun kapısını aralıyorsunuz. Bu adımınız, bu ülkenin geleceğini sınıf sınıf, çocuk çocuk inşa eden büyük ve kutlu bir yürüyüşe dâhil olmaktır. Ailemize katıldığınız için hepinizi tebrik ediyor, 24 Kasım vesilesiyle sizleri muhabbetle selamlıyorum, hoş geldiniz.

Önünüzde kutlu, azığı sabır ve sevgi olan uzun bir yolculuk var. Öğrencilerinizin gözlerindeki ışık sizlerin sevgisiyle yoğrulup ülkemizin geleceğini aydınlatacaktır. İnsan insanın gölgesinde yetişir. Bir öğrencinin kalbine temas etmek, onunla gönülden bağ kurmak, tekamülüne şahit olmak; büyüttüğünüz bir fidanın ulu bir çınara dönüşmesi gibi mutluluk verir ve her çınar gölgesinde nicelerini yetiştirir."