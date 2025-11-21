15 bin sözleşmeli öğretmen için tercihlerde son gün

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 15 bin öğretmen atamasına yönelik tercih başvuruları bugün saat 16.00 itibarıyla sona erecek.

Adaylar, KPSS puanı ile sözlü sınav puanının eşit oranda etkili olduğu başarı sıralarını sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

Adaylar için 17 Kasım’da açılan tercih ekranı, bugün mesai bitiminde, saat 16:00 itibariyle kapanacak.

EN FAZLA 40 KURUM

Sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan alan adaylar, elektronik sistem üzerinden en fazla 40 okul için tercih yapabilecek.

ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarının 24 Kasım’da gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakan Tekin "24 Kasım'da da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törenle arkadaşlarımız görev yerlerini öğrenmiş olacak ve atamalarını yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Ataması kesinleşen adaylar, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasıyla 19 Ocak 2026’da görevlerine başlayacak.