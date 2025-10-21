15 çocuğa kreşte şiddet: Dava 4 yıl sonra açıldı

Mersin’de 4 yıl önce bir velinin kreşe gönderdiği 2 yaşındaki kızının oyuncak ayısına yerleştirdiği ses kayıt cihazıyla ortaya çıkan, 15 çocuğa şiddet uygulanması olayıyla ilgili tutuksuz 5 sanık hakkında ‘Çocuğa karşı eziyet’ suçundan dava açıldı.

Müşteki avukatı Gamze Aslan, çocuklara yönelik kötü muamele ve şiddetin hem ses kaydı hem de görüntülerle sabit olduğunu belirterek, "Sanıkların en üst hadden cezalandırılmalarını talep ediyoruz" dedi.

SORUŞTURMA 4 YIL SONRA TAMAMLANDI

Olaya ilişkin açılan soruşturma 4 yıl sonra tamamlandı. Kreşte kaydedilen ses kayıtlarında çocuklara kötü muamelede bulunulduğu ortaya çıktı.

Kuruma ait kamera kayıtlarına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda ise şüpheli E.A.’nın, ''uyumayan çocuğun üstünü tamamen örttüğü, yatakta oturan çocuğun alnından tutarak geriye doğru çekerek yatağa yatırdığı, çocukların sırtından tutarak çektiği ve ittiği'' belirlendi.

M.K.’nin ise ''uyutmaya çalıştığı çocuklara şiddet uyguladığı, ayaklarından tutarak çektiği, havaya kaldırarak sert bir biçimde yatağa attığı ve çocuğun üzerini tamamen örterek iki eli ile kafasına yorganla baskı yaptığı'' aktarıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Mersin 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

15 çocuğun mağdur sıfatıyla yer aldığı iddianamede, tutuksuz sanıklar R.H.K., S.K., E.A. M.K. ve N.A.’nın ‘Çocuğa Karşı Eziyet’ suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Müşteki beyanları, olay tutanakları, tanık beyanları, görüntü tutanağı ve bilirkişi raporu kapsamında hazırlanan iddianamede, “Şüphelilerin, suç tarihinde faaliyet göstermekte olan özel kreşin çalışanları oldukları, müştekilerin ifadelerinde sistematik ve defaten mağdur olan çocuklarına kötü davranıldığını, sarsmak, itmek, bağırmak suretiyle çalışanlar tarafından eziyet gördüklerini, bu nedenle kreş çalışanlarından şikayetçi olduklarını beyan ettikleri, başsavcılığımızca kreşten kamera görüntüleri temin edildiği, kamera görüntüleri üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde; kreş çalışanlarının mağdur olan çocukları tartakladıkları, bağırdıkları, sarsıp ittiklerinin net bir şekilde tespit edildiği, bilgi sahiplerinin müşteki iddialarını doğruladığı, şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına başsavcılığımızca itibar edilmediği, Mersin Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı İl Müdürlüğünün dosyaya müşteki olarak katılma taleplerinin bulunduğu, böylelikle şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde defaten sistematik bir şekilde mağdur olan çocukların eziyet çekmesine yol açacak davranışlarda bulunarak üzerlerine atılı çocuğa karşı eziyet suçunu işlediklerinin sabit olduğu anlaşılmaktadır” denildi.

''DELİLLER ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDETİ ORTAYA ÇIKARDI''

Olayın bir velinin oyuncak bebek içerisine koyduğu ses kayıt cihazı ile ortaya çıktığını anımsatan müşteki avukatı Gamze Aslan, “Deliller toplanmaya başlandı. Ses kaydında sadece bir çocuğa değil aslında birçok çocuğa yönelik kötü muamele söz konusuydu. Kreşe ait kameralar incelendi. Görüntülerde çocuklara yönelik kötü muamele, şiddet davranışları tespit edildi” dedi.

Davanın duruşması Mersin 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

NE OLMUŞTU?

Olay, 2021 yılının Ocak ayında Mersin'in Yenişehir ilçesi 50'nci Yıl Mahallesi'nde bulunan bir gündüz bakım evinde meydana gelmişti.

2 yaşındaki kızı İ.D.'yi kreşe gönderen anne Ş.D., son aylarda davranışlarında değişiklik fark edince kreş yönetimiyle konuşmuş. Kreşe giden Ş.D., güvenlik kamerası görüntülerini incelemek istemiş ancak olumlu yanıt alamamıştı.

Ş.D., bunun üzerine kızının oyuncağına ses kayıt cihazı yerleştirerek kreşe göndermişti. Kayıt cihazını dinleyen Ş.D., kendi çocuğunun ve diğer çocukların şiddete maruz bırakıldığını fark etmişti. Diğer velilere olayın anlatılması üzerine, tüm veliler çocuklarına kreşte şiddet uygulandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

Suç duyurusunun ardından kreşin faaliyetlerine son verilmişti.