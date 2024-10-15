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15 Ekim Resmi Gazete kararları: 15 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları neler?

Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. 1920'de kurulan ve 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete TBMM, cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan kanun, kararname, yönetmelik, genelge ve sair mevzuatları yayımlıyor. Bugün yeni çıkan kararların ardından ise 15 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları neler araştırması hız kazandı. Peki, 15 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!

BirBilgi
  • 15.10.2024 11:36
  • Giriş: 15.10.2024 11:36
  • Güncelleme: 15.10.2024 11:40
15 Ekim Resmi Gazete kararları: 15 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları neler?

15 Ekim 2024 bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Bugünün Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Peki, 15 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!

15 EKİM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

  • Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik
  • Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazetede yayınlandı: Yabancılara verilen çalışma izni muafiyetinin süresinde değişiklik

TEBLİĞLER

  • Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGITAY KARARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2 bin 390 sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazetede

İLÂN BÖLÜMÜ

  1. Yargı İlânları
  2. Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
  3. Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

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