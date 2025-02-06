15 gün geçti hâlâ sorular cevapsız

Haber Merkezi

Bolu Kartalkaya’daki 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasının üzerinden 2 hafta geçerken sorumlular hâlâ açığa çıkarılmadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya her ne kadar facianın ardından “Bütün sorular yanıtını bulacak. Bu işi en fazla 10 günde bitiririz” dese de aradan geçen 15 günde yurttaşların tüm soruları cevapsız kaldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal ise adliyeye sevk edildi. Aynı zamanda tutuklu otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş.’nin hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül hakkında yurtdışı çıkış yasağı kararı verildi.

Ancak Yerlikaya, yangınla ilgili bütün soruların ‘en geç 10 gün içinde’ yanıtını bulacağını açıklamasına rağmen pek çok sorunun cevabı Bakanlık ya da bir hükümet yetkilisi tarafından paylaşılmadı. Yangının hangi sebeple çıktığı, neden hızla büyüdüğü, yangın söndürme sistemleri eksik miydi, neden çalışmadı ve oteli denetleyen hangi kurum ve bu kurum nereye bağlı soruları ise birçoğu gibi cevapsız kalmaya devam ediyor.

SORUŞTURMA HERKESE DOKUNACAKTIR

CHP’nin Karalkaya yangını için görevlendirdiği heyette yer alan CHP’li Milletvekili Türker Ateş, soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekerek resmi kurumlardan da soruşturmaya giren kişilerin olduğunu ifade etti. Yangına ilişkin ihmali olan veya uzaktan dahi teması olan kişilerin soruşturulması gerektiğini söyleyen Ateş, “Soruşturma mutlaka herkese dokunacak. Buradan hiç kimse kaçamaz. En ufak teması olan diyorum ve Turizm Bakanlığı da bunun içerisine giriyor. Bakanlık içinde de sorumlular çıkacaktır. Veya bir boşluk varsa bu boşluk nereden değildir onu da bulmak lazım. Artık bu olay yaşandı maalesef kaybettiklerimizi geri getirmemiz mümkün değil, ancak bundan sonra yaşanmaması için elimizden gelen her gayreti göstereceğiz ve takipçisi olacağız” diye konuştu.