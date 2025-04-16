15 günde en az dört çocuk çalışırken öldü

Emek Servisi

Okullarda olması gerekirken işçileştirilen çocuklar, çalışırken alınmayan önlemler ve ihmaller nedeniyle yaşamını yitirmeye devam ediyor. Son olarak Niğde'de 14 yaşında bir çocuk çalışırken yaşamını yitirdi. Niğde'de geri dönüşüm fabrikasında, kolu makineye sıkışan 14 yaşındaki çocuk işçi yaşamını yitirdi.

İş cinayeti, dün Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm fabrikasında meydan geldi. Fabrikada çalışan 14 yaşındaki Abdurahman Özkul'un kolu, kullandığı makineye sıkıştı. Olayın ardından ihbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi

Abdurahman Özkul, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Abdurrahman, henüz yarısı biten Nisan ayında iş cinayetlerinde öldüğü bilinen 4'üncü çocuk oldu. İş cinayetlerinin boyutunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi gönüllülerinin derlediği ölümler gözler önüne serdi.

1 Nisan'da 17 yaşındaki çocuk işçi Yakup Taşar, Antalya Gazipaşa'da işyerinde intihar ederek yaşamına son verdi. Taşar, ölümünden kısa süre önce çalışmak için Şırnak Merkez Toptepe köyünden Antalya'ya gelmişti. 7 Nisan'da 17 yaşındaki çocuk işçi Mehmet Özarslan, Kayseri Sarıoğlan'da çalıştığı kum ocağında iş makinesinin yağ bakımını yaparken Kızılırmak nehrine düştü. Mehmet'in cansız bedenine ancak 26 saat sonra ulaşılabildi. 13 Nisan'da 14 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi Yusuf Mısri, Konya Beyşehir'de sondaj kuyusu açılırken sondaj makinesi borusunun yerinden çıkarak yüzüne çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Son olarak Abdurrahman'ın ölümü ile Nisan ayında geçen 16 günde en az 4 çocuk işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.