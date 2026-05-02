15 gündür haber alınamıyordu: 50 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu

Mardin’in Artuklu ilçesinde yalnız yaşayan 50 yaşındaki Muhammed Ali Kavuk’tan 15 gündür haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine evine giden ekipler, Kavuk’u hayatını kaybetmiş halde buldu.

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı merkez Ulucami Mahallesi’ndeki müstakil evde gece saatlerinde bir olay yaşandı.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Muhammed Ali Kavuk’tan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Kavuk’tan yaklaşık 15 gündür haber alınamıyordu.

Yakınlarının durumdan şüphelenmesi üzerine harekete geçen yetkililer, adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk etti.

Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, 50 yaşındaki Kavuk’u hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Kavuk’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kavuk’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, ölüm nedeninin otopsi sonucunda netlik kazanacağını bildirdi.