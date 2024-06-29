15 Haziran hangi burç? 15 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 15 Haziran hangi burç sorusu ise 15 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 15 Haziran hangi burç? İşte 15 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

15 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 15 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 15 Haziran hangi burç? İşte 15 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

15 HAZİRAN HANGİ BURÇ?

15 Haziran’da doğan kişiler ikizler burcuna mensuptur. İkizler burcu, 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen ikizler burcu, zekası, iletişim becerileri ve adaptasyon özellikleriyle bilinir.

15 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

15 Haziran’da doğan ikizler burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Zeki ve Meraklı: 15 Haziran doğumlular, bilgiye aç ve sürekli öğrenme isteği olan bireylerdir. Zekaları ve merakları sayesinde yeni bilgilere hızlıca adapte olurlar.

İletişimci ve Sosyal: 15 Haziran’da doğanlar, iletişim becerileri yüksek, sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Konuşkan yapıları ile dikkat çekerler.

Esnek ve Uyarlanabilir: 15 Haziran doğumlular, değişime hızlı uyum sağlayan ve esnek bir yapıya sahiptirler. Yeni durumlara ve çevrelere kolayca adapte olabilirler.

Duygusal ve İkircikli: 15 Haziran’da doğanlar, duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilir ve karar verirken ikilemde kalabilirler.

15 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1479 - Lisa del Giocondo, Floransalı Gherardini ailesinin üyesi (Leonardo da Vinci tarafından Mona Lisa adıyla tablosu yapılan) (ö. 1542)

1594 - Nicolas Poussin, Fransız ressam (ö. 1665)

1763 - Kobayashi Iss, bir Japon şair (ö. 1828)

1767 - Rachel Jackson, Amerika Birleşik Devletleri'nin 7. Başkanı Andrew Jackson'ın eşidir (ö. 1828)

1769 - Adam Eckfeldt, Birleşik Devletler Darphanesinde işçi ve memur (ö. 1852)

1843 - Edvard Grieg, Norveçli besteci (ö. 1907)

1881 - Paul Cornu, Fransız mühendis ve mucit (ö. 1944)

1894 - Robert Russell Bennett, Amerikalı besteci ve aranjördü (ö. 1981)

1902 - Erik Erikson, Danimarka ve Alman kökenli Amerikalı psikolog (ö. 1994)

1906 - Léon Degrelle, Reksizm'i kuran ve sonra Waffen-SS'e katılan Belçikalı SS-Standartenführer ve politikacı (ö. 1994)

1907 - James Robertson Justice, İngiliz karakter oyuncusu (ö. 1975)

1914 - Yuri Andropov, Sovyet devlet adamı (ö. 1984)

1914 - Saul Steinberg, Amerikalı karikatürist (ö. 1999)

1915 - Thomas Huckle Weller, Amerikalı bakteriyolog, virolog ve parazitolog - Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2008)

1916 - Herbert Simon, ABD'li iktisatçı - 1978'de Nobel İktisat Ödülü kazanmıştır (ö. 2001)

1917 - John Fenn, analitik kimya profesörüdür - 2002 yılında kimya dalında Nobel Ödülünü aldı (ö. 2010)

1917 - Mihalis Yeniçaris, Yunan şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir (d. 2005)

1918 - François Tombalbaye, Çad'ın ilk devlet başkanı olarak görev yapmış olan bir öğretmen ve sendika aktivisti (ö. 1975)

1919 - Muzaffer Tema, Türk sinema sanatçısı (ö. 2011)

1920 - Alberto Sordi, İtalyan oyuncu ve yönetmen (ö. 2003)

1923 - Erland Josephson, İsveçli aktör (ö. 2012)

1923 - Ninian Stephen, Avustralyalı hukukçu, devlet memuru ve siyasetçi (ö. 2017)

1924 - Ezer Weizman, İsrail'in 7. Cumhurbaşkanı (ö. 2005)

1925 - Attilâ İlhan, Türk şair ve yazar (ö. 2005)

1927 - Hugo Pratt, İtalyan çizer (ö. 1995)

1929 - Fakir Baykurt, Türk yazar (ö. 1999)

1932 - Hüseyin Baradan, Türk sinema oyuncusu (ö. 2004)

1932 - Mario Cuomo, Amerikalı politikacı ve yazar (ö. 2015)

1932 - Saltuk Kaplangı, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 2010)

1933 - Muhammed Ali Recai, İran'ın eski cumhurbaşkanı ve başbakanı (ö. 1981)

1933 - Sergio Endrigo, İtalyan şarkıcı (ö. 2005)

1936 - Claude Brasseur, Fransız oyuncu (ö. 2020)

1937 - Herbert Feuerstein, Alman gazeteci, komedyen ve aktör (ö. 2020)

1937 - Anna Hazare, Hint sosyal aktivist

1937 - Waylon Jennings, Amerikalı country müzik şarkıcısı, söz yazarı ve müzisyen (ö. 2002)

1940 - Zübeyde Servet, Mısırlı oyuncu (ö. 2016)

1941 - Neal Adams, Amerikalı çizgi roman sanatçısı (ö. 2022)

1941 - Harry Nilsson, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (ö. 1994)

1942 - Peter Norman, Avustralyalı atlet (ö. 2006)

1943 - Johnny Hallyday, Fransız rock müzik bestecisi, söz yazarı ve oyuncu (ö. 2017)

1943 - Poul Nyrup Rasmussen, Danimarkalı siyasetçi

1946 - Brigitte Fossey, Fransız oyuncu

1946 - Demis Roussos, Yunan şarkıcı (ö. 2015)

1947 - Alain Aspect, Fransız fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi

1949 - Jim Varney, Amerikalı komedyen, oyuncu, müzisyen, yazar ve seslendirme sanatçısı (ö. 2000)

1950 - Uğur Erdener, Türk tıp profesörü

1950 - Lakshmi Mittal, Hindistan'lı iş adamı

1953 - Xi Jinping, Çinli siyasetçi

1954 - James Belushi, Amerikalı oyuncu

1954 - Paul Rusesabagina, Ruanda'lı siyasetçi

1955 - Polly Draper, Amerikalı oyuncudur

1958 - Ege Aydan, Türk yönetmen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1958 - Riccardo Paletti, eski İtalyan motor sporları yarışçısı (ö. 1982)

1959 - Eileen Davidson, Amerikalı oyuncudur

1959 - Tor Endresen, Norveçli şarkıcı ve besteci

1960 - Michèle Laroque, Fransız oyuncu, komedyen, yapımcı ve senarist

1961 - Laurent Cantet, Fransız yönetmen

1961 - Forest Whitaker, Amerikalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1963 - Helen Hunt, Amerikalı oyuncu

1964 - Courteney Cox Arquette, Amerikalı oyuncu

1964 - Michael Laudrup, Danimarkalı eski millî futbolcu ve teknik direktör

1965 - Kerim Mesimov, eski Kazakistan Başbakanı ve eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Kurulu Başkanı

1966 - Raimonds Vējonis, Letonyalı bir siyasetçi

1969 - Ice Cube, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu

1969 - Oliver Kahn, Alman kaleci

1970 - Žan Tabak, Hırvat basketbolcu ve spor adamı

1973 - Tore André Flo, Norveçli eski futbolcudur

1973 - Neil Patrick Harris, Amerikalı oyuncu

1974 - Tevhidi Taberi, İranlı sanatçı ve ressam

1975 - Elizabeth Reaser, Amerikalı sinema oyuncusu

1978 - Wilfred Bouma, Hollandalı eski millî futbolcudur

1978 - Ahmet Çağıran, Türk futbolcu

1979 - Yulia Nestsiarenka, Belaruslu sprinter

1981 - Alou Diarra, Fransız futbolcu

1981 - John Paintsil, Ganalı eski profesyonel futbolcu

1983 - Julia Fischer, Alman keman virtüözü ve piyanist

1984 - Buray, Türk pop müzik şarkıcısı

1986 - Stoya, Sırp-İskoç orijinli Amerikalı porno yıldızı ve model

1988 - Ezgi Eyüboğlu, Türk oyuncu

1989 - Bayley, Amerikalı profesyonel güreşçi

1989 - Bryan Clauson, Amerikalı otomobil yarışçısı

1991 - Zlatan Alomerović, Alman futbolcu

1992 - Muhammed Salah, Mısırlı millî futbolcu

1992 - Dafne Schippers, Hollandalı atlet

1993 - Irfan Hadžić, Bosnalı futbolcudur

1994

Nevena Božović, Sırp şarkıcı

Iñaki Williams, İspanya doğumlu Ganalı millî futbolcu

Erdi Güncan, Türk futbolcu

Vincent Janssen, Hollandalı futbolcu

Ryo Matsumura, Japon futbolcu

Yussuf Poulsen, Danimarkalı oyuncu

Yevgeni Jerbayev, Rus güreşçi

Alfonso González, Meksikalı futbolcu

1996 - Aurora Aksnes, Norveçli şarkıcı söz yazarı ve yapımcı

1998 - Hachim Mastour, İtalya doğumlu Fas asıllı futbolcu

2002 - Enis Destan, Türk futbolcu

15 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ

15 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

15 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 3, 5, 7, 12, 18

3, 5, 7, 12, 18 Şanslı Renkler: Sarı, mavi

Sarı, mavi Uğurlu Taşlar: Akik, zümrüt, sitrin

15 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı

15 Haziran’da doğanlar, aşk hayatında iletişimci ve enerjik bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve açık iletişim en önemli unsurlardır. 15 Haziran doğumlular, Terazi ve Kova burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Başak ve Balık burçları ile zorluklar yaşayabilir.

15 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

15 Haziran doğumlular, zekaları ve iletişim becerileri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. İkizler burcu gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve satış gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yaratıcı ve dinamik çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.

15 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

15 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Terazi ve Kova yer alırken, Başak ve Balık burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 15 Haziran’da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.