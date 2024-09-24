'15. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu' 4 Ekim'de gerçekleşecek

İtalyan Kültür Merkezi’nin bu yıl ilk kez İstanbul Üniversitesi ile işbirliği içinde düzenlediği 15. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu, 4 Ekim Cuma günü “Antik Anadolu’da Betimlemeler ve Törenler: Mekânlar, Anıtlar, İmgeler” ana başlığıyla gerçekleşecek.

Etkinlikte, tarihi mirasa katkı sunmak için Türkiye'deki kurumlar ile işbirliği içinde çalışan İtalyan ekipler, arkeolojik alanlarda gerçekleştirdikleri kazıları, keşif süreçlerini, buluntuları ve hedeflerini anlatacak.

15. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu’nun İstanbul Üniversitesi’nde yapılacak akademik oturumları, herkesin ücretsiz olarak katılımına açık ve İtalyanca-Türkçe simultane tercümeyle gerçekleşecek.

Sempozyumda paylaşılan bulgular, önümüzdeki günlerde ayrıca kitap haline de getirilecek.