15 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 15 katlı binanın kontrollü olarak yıkıldığı onlar kameraya yansıdı.

Hatay’ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi’nde bulunan kaba inşaatı tamamlanan 15 katlı bina için, 6 Şubat depremleri sonrası güçlendirme kararı çıkartıldı.

Durum üzerine 15 katlı binanın kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirildi.

Çevredeki vatandaşları tedirginlik içerisinde bırakan 15 katlı bina, iş makinasıyla kontrollü olarak yıkıldı.

Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken binanın yerle bir olma anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.