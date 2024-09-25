15. Kent Lokantası açıldı

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15. Kent Lokantası’nı Sancaktepe’de dün açtı. İnönü Mahallesi’ndeki Sarıgazi Metro İstasyonu çıkışında hizmet verecek Kent Lokantası’nın açılışını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı yaptı.

Yurttaşların yoğun ilgisi nedeniyle mitinge dönüşen Kent Lokantası’na zorlukla ulaşan İmamoğlu, her ilçede en az bir tane Kent Lokantası hedeflediklerini söyledi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin seçim vaatlerinden olan Halk Lokantası da dün hizmete açıldı. 4 kap yemeğin 65 TL’ye sunulduğu Halk Lokantası’nın ilk gününde Başkan Ünlüce, yurttaşa yemek servis etti. Ünlüce, ‘‘İkinci Halk Lokantamız da ekim ayında Kent Park içinde açılmış olacak’’ dedi.